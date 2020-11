„Musik ist meine große Leidenschaft“

June Weber will die Jury von „The Voice of Germany“ überzeugen. Bei der zehnten Staffel der Castingshow hat es die Sängerin aus Oberlauda in die „Blind Auditions“ geschafft. Zu sehen und zu hören ist die 39-Jährige an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr in Pro Sieben.

© Richard Hübner