Mülleimer jetzt geleert

Lauda.Was mehrere Wochen aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht funktioniert hat, war nach einer Anfrage unserer Zeitung bei der Stadtverwaltung von Lauda-Königshofen am Dienstag eine Sache von wenigen Minuten: Besagter Mülleimer am neugestalteten Bahnhof in Lauda, der überfüllt war (wir berichteten), war schon am Dienstagabend geleert – sehr zur Freude der Bahnkunden, die ihren Abfall jetzt wieder ordnungsgemäß entsorgen können. Es ist zu hoffen, dass trotz derzeit ungeklärter Vertragslage dieser Zustand ein dauerhafter bleibt . . . Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.02.2020