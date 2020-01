Modernste Fitness-Geräte

Lauda.Sehr regen und interessierten Besucherzuspruch verzeichnete das „El Osta Gym“ im i_park Tauberfranken in Lauda bei einem Tag der öffentlichen Tür anlässlich seiner Neueröffnung. Zum Auftakt fand die offizielle Eröffnung durch Bürgermeistervertreter Hubert Segeritz und Inhaber Salem El Osta statt.

Das neue Fitnessstudio besteche, so der Inhaber, „durch seine hochwertige Einrichtung und edles Design.“ Die hellen, lichten Trainings- und Aufenthaltsräume auf einer Fläche von insgesamt 700 Quadratmetern auf zwei Etagen wurden neu und frisch ausgestaltet.

Die neuen Geräte sind allesamt mit digitalen Displays ausgestattet. Der Benutzer hat seinen persönlichen Trainingsplan auf dem Handy immer dabei und verbindet sich so automatisch, so dass alle Fortschritte automatisch in der App erfasst werden können.

„Premium-Fitness für Alle“ hat sich der Betreiber auf die Fahnen geschrieben. An erster Stelle stehe für den Fitnessökonom und studierten Sportlehrer sowie das insgesamt sechsköpfige Team stets die optimale Betreuung der Kunden, denn sie sei die Voraussetzung für ein gutes, gesundheits- und fitnessorientiertes Training ohne Risiko.

El Osta betreibt bereits seit September 2017 den Sport Park in Tauberbischofsheim pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020