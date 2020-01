Mobbing – wenn Ausgrenzung einsam macht

Lauda-Königshofen.Wenn mehr als 160 Lernpartner der Gemeinschaftsschule mucksmäuschenstill in der schuleigenen Turnhalle sitzen, dann ist es wieder so weit: Der Weimarer Kulturexpress ist da.

Der Weimarer Kulturexpress ist eine freie Theatergruppe, die auf ihren Tourneen fast nur vor Schülern spielt und in ihren Theaterstücken deren Lebenswelt thematisiert. Dieses Schuljahr waren die beiden Schauspielerinnen Eva Sophie Blum und Michaela Beer mit dem Theaterstück „Mobbing“ an der Gemeinschaftsschule zu Gast.

Ein neues Schuljahr beginnt und zwei Klassen werden zusammengelegt. Die Jahrgangsbeste Laura und die beliebte Klassensprecherin Franzi sitzen nebeneinander. Laura ist eine Musterschülerin, die stets alles hat und alles weiß, die auch in einem behüteten Elternhaus aufwächst und von ihren Eltern sehr unterstützt wird.

Franzi ist zwar auch gut in der Schule, aber ihre Eltern interessieren sich nicht für sie und Franzi fühlt sich vernachlässigt. Schnell entsteht bei Franzi Neid und Missgunst auf Laura und bald kennt Franzi – die Mobberin – nur noch ein Ziel: Laura fertig zu machen. Franzi lässt Lauras Sachen verschwinden, verbreitet Lügen über sie, gibt schulische Informationen nicht weiter, stellt verfängliche Fotos ins Netz und stachelt die Mitschüler gegen Laura auf, bis deren Instagram-Account mit Fotos und Kommentaren überflutet wird.

Das Opfer Laura versucht zunächst, das Geschehen zu ignorieren und hinunter zu spielen. Als das nicht mehr funktioniert, reagiert sie körperlich mit Kopfschmerzen, geht von der Schule nach Hause, fühlt sich von Blicken und Kommentaren verfolgt.

Völlig eskaliert die Situation bei einer gemeinsamen Projektarbeit, bei der Franzi alles daran setzt, ihr Opfer Laura zu blamieren und dafür zu sorgen, dass Laura eine schlechte Note erhält. Diese reagiert mit immer stärkeren Selbstzweifeln.

Mal leise, mal laut setzen die beiden Schauspielerinnen die Auseinandersetzung dieser ungleichen Schülerinnen um. Eine zusätzliche Dynamik erhält das Stück, indem die beiden gekonnt das Publikum als die schweigende, mitlaufende Masse in ihr Theaterstück einbeziehen. Nicht nur, indem sie den ganzen Raum der Turnhalle nutzen und immer wieder durch die Zuschauerreihen laufen, sondern insbesondere dadurch, dass die beiden aus dem Spiel heraus Fragen an einzelne Zuschauer stellen und deren Antworten dann weiter verwerten.

So gelingt es auch, dass die Zuschauer anfangs eindeutig auf der Seite der späteren Mobberin Franzi stehen: Diese kommt einfach sympathisch rüber, während das spätere Opfer Laura anfangs die Zuschauer mit ihrem schlauen Gerede ziemlich nervt. Kann der Zuschauer zunächst also noch Franzis Verärgerung über die neunmalklug auftretende Laura verstehen, ändert sich dies rasch. Jeder der Lernpartner spürt, dass die Mobberin Franzi zu weit geht, dasa es einen Unterschied gibt, zwischen sich-ärgern und jemanden gezielt in der realen und virtuellen Welt zu blamieren. So möchte man der sehr unterwürfigen Laura auch am liebsten zurufen „Jetzt wehr dich doch. Checkst du nicht, was los ist?“.

Bis diese sich dann wirklich wehrt, vergeht noch einige Zeit. Am Ende jedoch geht sie mit dem Handy der Mobberin zur Polizei. Wie es nach dem Besuch bei der Polizei weitergeht, lässt die Autorin des Stückes bewusst offen. Offen bleibt, ob das Opfer Laura bei der Polizei Erfolg hat und wie es mit der Mobberin Laura weiter geht, die sich zum Schluss selbst nicht mehr leiden kann. Eindeutig ist bei diesem offenen Ende nur eines: Verloren haben durch das Mobbing alle: die Täterin, das Opfer und die Mitläufer.

Das Theaterstück zeigt also, wie Mobbing sein kann und wirft gleichzeitig viele Fragen auf: Warum werden Menschen zu Opfern? Was bringt Menschen dazu, andere fertig zu machen? Wie reagieren Außenstehende darauf? Wie kann man sich als Opfer wehren? Und was tun gegen Cyber- Mobbing?

Daher war es auch eine besondere Stärke dieser Theateraufführung, dass die beiden Schauspielerinnen danach ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit den Lernpartnern führten, in dem sie genau diese Fragen aufgriffen und gemeinsam mit den Lernpartnern klärten. Das Interesse der Jugendlichen an diesem Gespräch war sehr hoch: Mehr als 30 Minuten lang stellten sie Fragen, gaben Antworten oder hörten zu. So kam der Apell der Schauspielerinnen bei den rund 160 Lernpartnern auch an: Mobbt nicht, wehrt euch, wenn ihr gemobbt werdet und schaut nicht zu, wenn ihr mitbekommt, dass ein anderer gemobbt wird. gms

