Mitglieder tauchen in die Historie ein

Den Heimat-Kulturverein Oberlauda und den Keltenverein „Dubra Kelt“ treibt die Frage um, wie archäologischen Grabungen in Lauda-Königshofen zeitgeschichtlich einzuordnen sind.

Lauda-Königshofen. Jetzt traf man sich erstmals an der Eisenbahnbrücke im Gewann „Im Weißen Bild“ am Radweg nach Distelhausen, um eine frühe dokumentierte archäologische Fundstelle, hinsichtlich Gelände-Topografie und deren Einordnung in die Grabungshistorie im Taubertal, zu besprechen.

Matthias Weber aus Distelhausen, Kenner der Szene und seines Zeichens Grabungstechniker, stellte die Teildisziplin „Archäologie“ in einen Gesamtzusammenhang der Geschichtswissenschaften.

„Wo kommen wir her?“

Schon seit früher Zeit, so Weber, gingen Menschen interessiert den Fragen nach „Wo kommen wir her?“ und „Was war früher?“. Bei jüngeren Befragungen gehe man von einem Interesse von etwa 15 Prozent der Bevölkerung aus. Schaue man Jahrhunderte zurück, waren es einzelne Bildungsbürger, die dem Lesen und Schreiben mächtig gewesen seien. Häufig waren das auf den Dörfern der Schullehrer, der Pfarrer und der Ratschreiber.

Die Dorfbewohner selbst erzählten sich Geschichten in langen Winterabenden nach mündlichen Überlieferungen der Vorfahren weiter. Wissensvermittlung sei eher mit kirchlicher Bildung im Rahmen der Christenlehre gleichgesetzt worden. In Lauda-Königshofen drücke sich geschichtliches Interesse in der stattlichen Anzahl von Vereinen aus, die sich seit vielen Jahren mit der Aufarbeitung der Historie und Kultur beschäftigten.

Interesse an Geschichte

Dieses Interesse an Geschichte und den Lehren daraus scheine auch in früherer Zeit immer präsent gewesen zu sein. Wie anders wäre die Anbringung einer Steintafel an der Kirche in Oberlauda zu verstehen, auf der im Jahr 1330 vermeldet wird, wie es zur Gründung der Kirche in Oberlauda unter der Herrschaft von Pippin des Jüngeren gekommen sei.

Zu einem sehr interessanten Teil der Geschichtsforschung gehöre seit Mitte des 18. Jahrhunderts die Archäologie in Deutschland, die beflügelt durch römische und ägyptische Ausgrabungen, eine Blüte erfahre. So würden nun auch mit dem Bahnbauprojekt in den 1860 er Jahren die ersten massiven Eingriffe in bisher nur durch den Pflug bearbeitetes Gelände durchgeführt.

Bei der Brücke „Im weißen Bild“ habe sich die Baukolonne auf einer Breite von 20 Meter 15 Meter tief in das Schwemmland des Taubertals hineingefräst – und so sei es nicht verwunderlich, dass man auf archäologische Fundstätten getroffen sei. Es habe sich damals jedoch nicht um eine archäologische Ausgrabung im Sinne einer amtlich verordneten Sondierungsgrabung gehandelt, sondern um Zufallsfunde, die vom Polier des Bautrupps dann weitergegeben worden und heute im Landesmuseum in Karlsruhe eingelagert seien.

Das Gebiet der Tauber mit ihren Seitentälern sei seit jeher Siedlungsgebiet und Durchzugsgebiet zugleich. Mediterranes Klima und gute Einbindung in alte Handelsrouten, Wasserreichtum sowie eine fruchtbare Bodenkrumme seien Standortfaktoren gewesen, die für frühe Völker ein Überleben auch im Winter möglich machten.

Zeiten zuzuordnen

In einem Bericht über die Funde beim Bahnbau gehe hervor, dass die sicher gestellten Bronzeschmuckgegenstände der Hallstadtzeit (800 bis 500 vor Christus) und der sogenannten Frühen Latenezeit (480 bis 300 vor Christus) zugeordnet wurden. So weist Matthias Weber mit einem Augenzwinkern darauf hin, dass es anscheinend auch schon vor 2500 Jahren den Frauen aus Lauda gelungen sei, mit metallisch glitzernden Schmuckgegenständen ihre Schönheit zu unterstreichen und die damalige Männerwelt rund um die Tauber-Siedlung durcheinanderzubringen. An dieser altbewährten Vorgehensweise habe sich bis heute nicht geändert. weki

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.09.2020