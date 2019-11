Mit Rock-Liner durch „stürmische Zeiten“

Eine aufwendig produzierte Rock-Revue mit dem Titel „Stärker als die Zeit – UdOpium fürs Volk“ präsentierte das offizielle Udo-Lindenberg-Double und Panik-Pate Rudi Wartha am Samstagabend zusammen mit dem neu gegründeten „UdOpium-Orchester“ in der Stadthalle in Lauda.