Mit Hüftschwüngen ins Jubiläum

Beckstein.Mit einem großen Fest feierte die Becksteiner Winzer am Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen. Zum Auftakt fand am Freitagabend eine DJ-Party für Junge und Junggebliebene mit regionalen und überregionalen DJs sowie einer großen Cocktailbar in atemberaubendem Flair statt. Eine der wesentlichen Höhepunkte des Festprogramms war zudem auch die sommerliche Genussnacht mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten, Weinen und Sekten sowie Livemusik.

Bei dem kulinarischen Sommer- und Weinfest im stilvollen Ambiente des stimmungsvoll illuminierten Hofs der Becksteiner WeinWelt sorgten „Elvis & the Evergreens“ mit unvergesslichen Hits für musikalische Unterhaltung und Tanz.

Bei der mitreißenden Live-Show des aus der Region stammenden Gesangs- und Instrumentalduos mit Olav Wischulke und Karl Vogel, das bereits mehrmals im St.-Kilians-Keller der Becksteiner WeinWelt gastierte, kamen sowohl Elvis Presley- als auch Marius Müller Westernhagen- und Oldie-Fans voll auf ihre Kosten.

„Mit Verbundenheit und Herzlichkeit die Musik der damaligen Zeit an die Gäste weitergeben“, lautet eine wesentliche Devise von Olav Wischulke und Karl Vogel. Wischulke präsentierte wie gewohnt in entsprechenden authentischen Outfits nebst Frisur und mit rhythmischen Hüftschwüngen leidenschaftlich, mitreißend temperamentvoll sowie mit hinreißend verwechselbarer Ähnlichkeit unvergessene Hits von Elvis Presley wie unter anderem „Viva Las Vegas“, „Don’t be Cruel“, „Kiss Me Quick“ und „Hound Dog“. Das täuschend echt wirkende Elvis-Double namens Olav Wischulke bot seine Liveacts nicht nur auf der Bühne, sondern mischte sich immer wieder auch unter die tanzenden oder zuhörenden Besucher im Publikum.

Abwechselnd bot Karl Vogel eine Müller-Westernhagen-Show mit dessen Klassikern, Liedern und Balladen wie zum Beispiel „Willenlos“, „Es geht mir gut“, „Sexy“ und „Weil ich dich liebe“. Als drittes gab das Duo, das seit 25 Jahren gemeinsam musiziert, internationale Oldies und Popevergreens, die ebenfalls ins Ohr gingen und zum Mittanzen einluden, zum Besten.

Musikalischer Sondergast und Abrundung des vielfältigen Programms war Melanie Kessler alias „Connie Francis“ aus der Nähe von Bad Kissingen. Die sympathische Sängerin verzückte das Publikum mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Outfit im 60er-Jahre-Stil sowie mit Hits wie „Schöner fremder Mann“. pdw

