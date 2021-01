Mit Herzblut die Königshöfer Messe gelebt und organisiert

Königshofen.Marktmeister Marco Uhlich wurde vom Messeausschuss verabschiedet und für sein Engagement gewürdigt.

Die Folgen der Corona-Pandemie haben den größten und ältesten Jahrmarkt der Region, die Königshöfer Messe, im September erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg in die Schranken gewiesen. Nach den Vorgaben der Politik war die Durchführung nicht möglich, und so musste der neu gewählte Bürgermeister Dr. Braun als eine seiner ersten Amtshandlungen die Absage der Königshöfer Messe verkünden.

Marktmeister Marco Uhlich, seit 2014 in dieser Funktion, brachte einige Ideen einer „Alternativ- oder Ersatzmesse“ in die Diskussion. Am Ende gab es nach dem offiziellen Termin und der Bewirtschaftung der Vereinsheime von TV und SV, eine „Mini-Messe“ mit Markthändlern. Die Resonanz war überwältigend. Parallel hierzu hatte der Marktmeister die „Königshöfer Messebox“ kreiert, die schnell ausverkauft war. Uhlich war als Marktmeister kein Verwalter, sondern ein Gestalter, wenn es um die Erhaltung und Weiterentwicklung der Messe, aber auch der anderen Märkte im Stadtgebiet ging.

Im August 2014 wurde Marco Uhlich aus Minden ins Tauberwasser geworfen, um nach dem kurzfristigen Weggang seines Vorgängers Schadensbegrenzung zu betreiben. Es war dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass der damalige Arbeitsgebietsleiter Messen und Märkte, Martin Pruszydlo, und der neue Marktmeister sofort zu einem gut funktionierenden Tandem wurden. Welche enormen Anstrengungen der beiden hinter den Kulissen erforderlich waren, haben nur wenige Bürger mitbekommen, wohl aber die Mitglieder des Messeausschusses, der seit einigen Jahren als „Arbeitskreis Königshöfer Messe“ geführt wird. Als nun bekannt wurde, dass Marco Uhlich eine neue berufliche Herausforderung in Mecklenburg-Vorpommern sucht und noch im Januar dorthin wechselt, bestand für den AK der Bedarf, den aktuellen Sachstand zu den Planungen der Messe zu erfahren und den Marktmeister unter Einhaltung der Verordnungen des Landes zu den Abstands- und Hygieneregeln in würdigem Rahmen zu verabschieden.

Bürgermeister Dr. Braun stellte heraus, dass die Planungen für eine „normale Messe“ vorangetrieben werden. Die meisten Verträge an die Messebeschicker seien versandt und auch schon eine Vielzahl von Anmeldungen eingegangen. Der Marktmeister habe hier sehr gut vorgearbeitet und alle Vorbereitungen für eine saubere Übergabe an den neuen Arbeitsgebietsleiter getroffen, da die Ausschreibung der Stelle des Marktmeisters zwar abgeschlossen, eine Neubesetzung jedoch noch nicht erfolgt sei.

Bernhard Geisler rief die von Marco Uhlich in seiner „Amtszeit“ mit der Unterstützung von Martin Pruszydlo initiierten Neuerungen ins Bewusstsein. Neben der Erweiterung des Messegeländes, der Verbesserung der Wegebefestigungen und der Ausweitung der Parkplatzflächen, waren auch Aktionen für Messebesucher und Verantwortlichen aus Vereinen und Institutionen ein wichtiger Beitrag für den Zusammenhalt. Während die eine Gruppe sich in der „Messemeisterschaft“ messen durfte, andere sich als „Bierbrauer“ zu profilieren versuchten, bewarben die Messebesucher sich für eine „Backstage-Tour“. Dies habe zur wesentlichen Verbesserung des Verständnisses füreinander beigetragen, so Geisler. Die Bewerbung der Messe und ständige Präsenz als Ansprechpartner hätten entscheidend dazu beigetragen, dass die Messe als „Markenartikel“ weit über die Region hinaus etabliert sei, wurde betont. „Leuchttürme“ habe Marco Uhlich mit der Organisation der Jubiläumsmesse 2016, dem Festakt sowie der Verpflichtung der Weinlaube gesetzt.

„Das Engagement von Marktmeister Uhlich zeugt von einer vollumfänglichen Identifikation mit seiner Arbeit. Man merkt, dass er mit Herzblut die Messe organisiert und „gelebt“ hat. Er hat auch Konflikt erfolgreich gelöst und sich nicht beeindrucken lassen. Dazu gehören Mut und diplomatisches Geschick“, so Geisler, der sich auch im Namen der Gruppe Historisches&Kulturelles für die langjährige Unterstützung bedankte. Bürgermeisterstellvertreter Herbert Bieber übergab einen Gutschein der AK-Mitglieder, verbunden mit dem Dank für das beispielgebende Engagement Uhlichs und den besten Wünschen für seine neue Tätigkeit an der Ostsee. isch

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.01.2021