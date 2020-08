Mit dem Länder-Ticket unterwegs

Mit dem Regionalexpress unterwegs bei Lauda: Das Baden-Württemberg-Ticket macht Ausflüge möglich. © VGMT

Main-Tauber-Kreis.Mit den Länder-Tickets der Deutschen Bahn reisen bis zu fünf Fahrgäste im Nahverkehr einen Tag lang innerhalb eines Bundeslandes. Im Main-Tauber-Kreis wird das Baden-Württemberg-Ticket und auf bestimmten Bahnstrecken das Bayern-Ticket anerkannt. Beide Tickets gelten Montag bis Freitag von 9 Uhr bis um 3 Uhr des Folgetags, Samstag, Sonntag und an Feiertagen im jeweiligen Bundesland von 0 Uhr bis 3 Uhr des Folgetags.

Das Baden-Württemberg-Ticket ist für eine Person erhältlich, jeder weitere Mitfahrer, bis maximal vier Personen, zahlt einen kleinen Beitrag zusätzlich.

Beliebig viele eigene Kinder und Enkel bis einschließlich 14 Jahre fahren kostenlos mit, wenn ein Baden-Württemberg-Ticket für ein oder zwei Personen erworben wird. Mit dem Baden-Württemberg-Ticket kann man landesweit Züge des Regional- und Nahverkehrs in der 2. Klasse sowie S-Bahnen, Stadtbahnen und Busse nutzen. Tickets für die erste Klasse sind gegen einen Aufpreis erhältlich. Zusätzlich sind auch Bahnfahrten über die Landesgrenzen hinaus möglich, wie zu den Bahnhöfen Basel SBB oder Würzburg. Das Baden-Württemberg-Ticket gibt es auch in den Varianten „Young“ für Personen unter 27 Jahren und „Nacht“ mit Gültigkeit ab 18 Uhr.

Je nachdem zu welcher Tageszeit man reisen möchte, kann man zwischen dem Bayern-Ticket und dem Bayern-Ticket Nacht wählen und sich dabei zwischen einer Fahrt in der erste oder in der zweiten Klasse entscheiden. Das Bayern-Ticket ist in seiner Gültigkeit im Main-Tauber-Kreis eingeschränkter. Es gilt beispielsweise ab/bis Lauda Bahnhof.

Sowohl das Baden-Württemberg-Ticket als auch das Bayern-Ticket ist für länderübergreifende Bahnfahrten auf der Strecke Würzburg-Lauda-Miltenberg gültig. Weitere Informationen zum bwtarif und dem Baden-Württemberg-Ticket gibt es unter www.bwegt.de oder unter Telefon 0711/93 38 38 0. Informationen zum Bayern-Ticket gibt es unter www.bahnland-bayern.de im Internet. vgmt

