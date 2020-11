Mit dem Handelskarren durch das Taubertal

Lauda-Königshofen.Das Strategiespiel „Die Händler vom Taubertal“ entwickelt sich zu einem echten Verkaufsschlager: Das vom renommierten Spielehersteller Ravensburger produzierte Brettspiel ist seit wenigen Tagen in der zweiten Auflage an über 20 Verkaufsstellen im Taubertal erhältlich – von Bad Mergentheim bis Wertheim. Nachdem die 800 Exemplare der ersten Auflage im Frühjahr schnell vergriffen waren, hat die Stadt Lauda-Königshofen jetzt mit weiteren 3000 Stück nachgelegt – und das in einer mühevoll überarbeiteten Version: neben zwei interessanten Erweiterungen findet das Spiel jetzt nämlich nicht mehr nur in Lauda-Königshofen, sondern im gesamten Taubertal statt. Und mit dem „Fränkischen Nachrichtenboten“ für FN-Leser werden die Händler zu Überbringern von Neuigkeiten. „Es war uns sehr wichtig, dass wir jede Stadt bestmöglich einbinden – deshalb haben wir sehr viel über das Taubertal und die einzelnen Kommunen recherchiert“, berichtet Christoph Kraus von der Stadtverwaltung, der mit seinen Kollegen Fabian Schwab und Martin Bethäuser das Brettspiel entwickelt hat. Und das war nicht immer einfach, berichten die Autoren in einem Video-Film über „Die Händler vom Taubertal“, der auf der Homepage der Fränkischen Nachrichten sowie auf dem Youtube-Kanal und natürlich auch auf Facebook zu sehen ist. Neben den Autoren kommen auch Test-Spieler Frank Schwager, Angela Kaserer von der Bahnhofs-Buchhandlung Lauda und Bürgermeister Lukas Braun zu Wort. olu

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.11.2020