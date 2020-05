Mit Alkohol am Steuer unterwegs

Lauda-Königshofen.Ein Fahrer eines Mercedes-Benz, der Alkohol konsumiert hatte, geriet am Dienstagabend in Königshofen in eine Verkehrskontrolle. Der 28-Jährige war gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 290 unterwegs und bog verkehrswidrig in eine Einbahnstraße in die Gewerbestraße ein. Polizeibeamte nahmen die Verfolgung auf und kontrollierten das Fahrzeug in der Bürgermeister-Weid-Straße. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab mehr als 0,5 Promille. Der 28-Jährige muss nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen, so die Polizei.

