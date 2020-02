Messelhäuser Vereine stärken

Messelhausen.Bürgermeisterkandidat Georg Wyrwoll stellte sich am Sonntagabend in Messelhausen den Bürgern persönlich vor: „Messelhausen ist ein gutes Beispiel einer funktionierenden Gemeinschaft mit Feuerwehr, Musikkapelle, Kirchenchor und Sportverein. Das muss unbedingt unterstützt werden“, sagte Wyrwoll und informierte sich über die Planungen zur Nutzung des historischen Baukeller-Gebäudes für die Vereine und für Versammlungen im Stadtteil. Da die bisher genutzte Liegenschaft in absehbarer Zeit wegfalle, brauche es schnell ein Konzept für eine künftige Nutzung.

Wyrwoll würdigte auch das Engagement der Feuerwehr, bei der rund 35 Aktive samt Jugendgruppe für einen Stadtteil mit etwas mehr als 300 Einwohnern einen essenziellen Beitrag zur Sicherheit leisteten, wie sich zum Beispiel beim Brand im zurückliegenden Jahr gezeigt habe. Die neue Ausrüstung mit Atemschutzgeräten sichere nun auch die Retter.

Auch der Kirchenchor zeige, wie lebendig die Gemeinschaft vor Ort sei.

Beim Stadtteilrundgang mit Ortsvorsteher Hans-Christian Braun informierte sich Wyrwoll zusammen mit vielen engagierten Bürgern über die dringlichsten Entwicklungsthemen des Stadtteils, von der Umgestaltung des alten Rathauses für die Feuerwehr über Nutzungsperspektiven für das ehemalige Kloster im Schloss, bis hin zur Höhe der Kosten für Bauplätze.

Im voll besetzten Sportheim stellte sich Wyrwoll dann den Einwohnern von Messelhausen, dem Weiler Hofstetten und Hof Marstadt vor. Hier wies er auch nochmals darauf hin, dass es auch für Messelhausen eine funktionierende Mobilfunkversorgung geben müsse. Dies habe er in der zurückliegenden Woche bereits gegenüber Frau Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin, am Rande ihres Besuches im Main-Tauber-Kreis angesprochen. Wyrwoll versicherte, das Thema im Falle der Wahl mit höchster Priorität nachzuhalten und zusammen mit der speziellen Taskforce im Ministerium eine Lösung voranzutreiben.

Im Anschluss an seine Vorstellung tauschte sich Wyrwoll noch weiter engagiert mit den Besuchern aus und bestätigte auch, dass er im Falle der Wahl mit seiner Familie nach Lauda-Königshofen ziehen werde. „Der Austausch mit den Bürgern, eine verbesserte Kommunikation, Dialog und Transparenz liegen mir am Herzen und bereiten mir große Freude“, resümiert Georg Wyrwoll. pm

