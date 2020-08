Messelauf wird zum Coronalauf mit Benefizcharakter

Königshofen.Die Königshöfer Messe und alle damit zusammenhängende (Sport)-Veranstaltungen in 2020 sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. So auch der am ersten Messesamstag stattfindende Messelauf, dessen 30. Geburtstag nun hoffentlich im nächsten Jahr am 18. September 2021 gefeiert werden kann. Um den vielen Fans dieses Breitensportevents weiterhin Ziel und Motivation für weitere Trainingsrunden im Wald oder Stadion zu geben, bieten die Organisatoren der Leichtathletikabteilung des ETSV Lauda in Kooperation mit dem Sportkreis und der Sportjugend Tauberbischofsheim einen speziellen Corona-kompatiblen „Lauf-Wettkampf“ an, der sich vom 5. September, bis 4. Oktober erstreckt und bei dem Gruppenbildung im Start-, Zielbereich und auf den Strecken vermieden wird. In diesem „Fernwettkampf“ legen die Teilnehmer alleine, mit Partner oder Familienmitgliedern „auf Abstand“ die Messelauf -Distanzen 500 Meter, 2,5 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer oder den Halbmarathon über 21,1 Kilometer auf frei gewählten und, zum Beispiel per GPS, selbst vermessenen Wegen zurück. Es gibt am Ende der Lauf-Periode eine Ergebnisliste, wo man sich den Altersgruppen entsprechend positionieren kann.

Für die Durchführung, Überwachung und Verpflegung sind die Läufer, deren Betreuer oder Trainer selbst verantwortlich. Es gibt zwar keine Siegerehrung, aber es werden Sonderpreise vom Sportkreis und der Sportjugend Tauberbischofsheim für die drei Vereine und die drei Schulen ausgelobt, die sich mit den meisten Kindern und Jugendlichen beteiligen.

Keine Anmeldung nötig

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Es genügt, wenn die Finisher sich nach dem Wettkampf mit ihren persönlichen Daten, Laufdatum, Laufzeit, Distanz und kurzer Streckenbeschreibung über www.messelauf.de im Menü „Ausschreibung -Coronalauf“ registrieren. Es können auch mehrere Distanzen gelaufen und eingetragen werden. Für die Langdistanzen empfehlen sich die gewohnten Messelaufstrecken auf dem Radweg von Königshofen Messeplatz nach Lauda Marktplatz, allerdings unter Vermeidung der nicht gesperrten B290 /B292. Die für Kinder und Jugendliche empfohlenen 500 Meter, 2500 Meter und 5 Kilometer Distanzen können auch im Stadion, im Rahmen des Trainings oder Sportunterrichts zurückgelegt werden. Eine Startnummer kann man sich herunterladen und selbst ausfüllen. Während des Lauf muss sie nicht getragen werden. Zudem gibt es auch eine Urkunde zum Eintragen der Resultate. Fotos mit Startnummer, Urkunde und GPS-Tracking können hochgeladen oder über coronalauf_photo@messelauf.de den Veranstaltern zur Veröffentlichung auf der Messelauf- und ETSV-Lauda-Homepage zugesandt werden. Da es keine offizielle Zeiterfassung und Distanzvermessung gibt, wird den Angaben der Finisher vertraut. Die Veranstalter verzichten auf Startgebühren, würden sich aber über Spenden in deren Höhe für die Taubertäler Hilfsgemeinschaft freuen.

Wie der Vorsitzende Jürgen Schmitt berichtet, können die humanitären Projekte des Vereines in Haiti nur mit zusätzlichen finanziellen Mitteln durch die Corona-Krise geschleust werden. Wie alle Schulen in dem bitterarmen Land, musste auch die mit Spenden finanzierte Schule des Vereines in einem Armenviertel von Carrefour wochenlang geschlossen werden, um eine ungehinderte Ausbreitung des Virus zu verhindern. Jetzt können die Kinder nach einem Stufenkonzept, ähnlich wie in Deutschland, mit verringerten Schülerzahlen wieder in die Schule gehen.

Dies gelingt nur mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen. Klassenzimmer und Mobiliar müssen großflächig desinfiziert, Mund-Nasen-Schutz angeschafft, Wasser, Seife und Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. Für die vereinsunterstützte ambulante Krankenstation wurde inzwischen adäquate Schutzausrüstung beschafft, so dass diese einschließlich Basis-Apotheke, auch wieder zur Verfügung steht.

Messelauforganisator Günter Fading und sein Team hoffen auf die rege Teilnahme bei diesem sehr speziellen Wettkampf mit Benefizcharakter.

