Messe im Kerzenschein

Gerlachsheim.An allen vier Adventssonntagen finden in der Heilig-Kreuz-Kirche besonders musikalisch gestaltete Abendgottesdienste im Kerzenschein statt. Am ersten Advent, Sonntag, 1. Dezember, um 18.30 Uhr gestaltet das Gesangsensemble „Canticulum“ bereits zum vierten Mal eine Heilige Messe im Advent mit.

Am ersten Advent sind die Menschen in Erwartung. Was auch kommen mag, Gottes Liebe bleibt. Diese Erwartung und Gottes Versprechen kommen in den Chorstücken „Ihr Himmel tauet nieder“ und „Die Nacht ist vorgedrungen“, die neben anderen zum Vortrag gebracht werden, zum Ausdruck. Hunderte von Kerzen werden an den vier Adventsonntagen bei den Gottesdiensten im Kerzenschein die Barockkirche erhellen.

Das warme Kerzenlicht lässt die Kirche in einem anderen Licht erstrahlen. Bei dieser adventlichen und besonderen Stimmung und Atmosphäre kann man zur Ruhe kommen, Kraft für den Alltag schöpfen und die Freude des Glaubens teilen. Mit den verschiedenen musikalischen Begleitungen können die Besucher die Heilige Messe mitfeiern und am Ende das Licht in die Dunkelheit weitertragen. Vor den Gottesdiensten können Kerzen erworben werden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.11.2019