Messe-Eindrücke und Wales-Impressionen

Lauda.Neue Fotos sind in den Funke-Schaufenstern in Lauda zu bewundern. Zwei der vier Fenster wurden als Gemeinschaftsprojekt der Fotogruppe Lauda mit Bildern zur Königshöfer Messe bestückt. In den beiden anderen Fenstern laden Katrin Liebold und Matthias Groß zur Bilderreise nach Wales ein. Auch in der Verkaufsstelle im Bahnhof Lauda sind neue Fotos zu sehen. Norbert Gaul, Hans-Peter Ernst, Katrin Liebold und Dieter Göbel präsentieren ihre Aufnahmen zu verschiedenen Themen. Bild: Fotogruppe Lauda

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019