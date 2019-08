Mehrere Meistertitel in den Wurfdisziplinen

Königshofen.„Auf die Plätze, fertig, los“ hieß es für die Königshöfer Leichtathleten bei den Regiomeistern in Neckarsulm.Zunächst fanden die Wettbewerbe im Kugelstoß und im Diskuswerfen statt. Simon Rüttling trat in der Altersklase M13 an und sicherte sich in beiden Disziplinen die Bronzemedaille. Linus, sein älterer Bruder, bestätigte im Diskuswurf seine Form von den Badischen Meisterschaften und holte sich den Meistertitel. Durch eine hervorragende Weite beim Kugelstoß durfte Linus auch hier den Meistertitel mit nach Königshofen nehmen.

Mit dieser tollen Bilanz ging es in den zweiten Wettkampftag. Auch Amanda Veith rief nach den badischen Meisterschaften noch einmal ihre Leistung ab. Sie setzte sich im Speerwurf der weiblichen Jugend W18 gleich im ersten Versuch an die Spitze, die sie bis zum Schluss verteidigte.

Mit einer Weite von 31,50 Metern holte sie sich den Meistertitel. Bei der männlichen Jugend M12 liefen sich Sudais Tarkani und derzehnjährige Jonas Stadie in den Endlauf. Im Finale holte sich Tarkani Bronze und Stadie wurde Fünfter.

Auch im Ballwurf durften die Jungen Medaillen sammeln: Während Malte Stadie in der Klasse M13 Dritter wurde, holte Tarkani sich bei den M12 mit hervoragenden 54,50 Metern den Meistertitel. Er übertraf mit der Weite den bislang Führenden der badischen Bestenliste um fünf Meter. Im Speerwurf trat Tarkani bei den M13 an.

Nachdem der erste Versuch ungültig war, ging er mit dem zweiten Versuch in Führung, im dritten und vierten Versuch steigerte er zweimal seine persönliche Bestleistung und siegte schließlich mit 21,99 Metern. Doch dies war noch nicht das Ende dieses Wettkampfes.

Im abschließenden 800-Meter-Lauf lief Tarkani ein beherztes Rennen und holte sich am Ende noch einmal Gold.

Auch Linus Rüttling wollte es nach dem Erfolg vom Vortag noch einmal wissen. Er ging im Speerwurf auch gleich im ersten Versuch mit einer persönlichen Bestleistung in Führung, musste diese im nächsten Durchgang aber wieder abgeben. Mit 32,69 Metern holte er sich am Ende die Silbermedaille. Die Athlethen vom TV Königshofen zeigten mit elf Medaillen eine tolle Mannschaftsleistung. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Sudais Tarkani mit drei Titeln und einem dritten Platz und Linus Rüttling mit zwei Titeln und einem Vizemeistertitel.

Mit diesen hervorragenden Ergebnissen zeigten sich auch die Trainerin Ute von Baumbach und das gesamte Trainerteam sehr zufrieden. wagrü

