Mehr Starter aus der Region gewünscht

Der erste Platz in der Gesamtwertung bescherte der Narrengesellschaft „Strumpfkapp Ahoi“ Lauda mit dem Thema „Aus mit Zuhaus?“ nicht nur den Gesamtsieg, sondern auch noch den Titel des Narrenringmeisters im Ü15-Schautanz beim 47. bundesoffenen Karl-Heß-Gardetanzturnier am Wochenende in Lauda.

© Philipp Hahn