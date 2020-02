„Mehr Kompetenz beweisen oder ,Hobby’ aufgeben“

Herr Hofmann, wenn ich Ihren Leserbrief betrachte, fällt mir Folgendes auf: Sie haben offensichtlich ein Problem damit, Zeitungsberichte zu lesen, zu verstehen und richtig zu interpretieren und noch schlimmer – Sie haben wohl ein Problem mit sich selbst, was beim Lesen des letzten Teils Ihres Leserbriefes auffällt.

Wenn Sie im öffentlichen Bereich einer Zeitung „im Eifer des Gefechtes“ falsche Tatsachen widergeben und Ihnen Leser oder Anrufer hierfür noch „goutieren“, dann spricht das für sich.

Wenigstens scheinen Sie den „Fehler“ in Ihrem Leserbrief in Bezug auf das Sporthaus MuM einzusehen. Sie können sich wohl auch denken, dass Herr Maertens als Alternativstandort im Zuge der weiteren Entwicklung das Taubercenter in Lauda im Blick hatte und nicht etwa einen der kleineren Stadtteile. Ihre Auflistung, was Königshofen hat und was im Vergleich dazu Unterbalbach nicht hat, legt eher die Vermutung nahe, dass das „Jammern“ aus einer anderen Perspektive kommt.

Die Äußerung eines „Laudaer Bürgers“ (was hindert Sie daran, den Namen zu nennen?), dessen angebliche Äußerung von den „ewig Gestrigen“ Sie sich zu eigen machen, beleidigt alle Königshöfer Bürger, die sich mit Recht Sorgen um die weitere Entwicklung ihres Stadtteils machen. Auch wenn Sie, Herr Hofmann, von Ihrem journalistischen Können überzeugt sind und Ihre Sätze mit Nobelvokabular zieren, wird daraus noch lange kein guter Leserbrief. Sie können gerne die Gratulationen Ihrer „Fans“ aus der Region entgegennehmen, ich empfehle Ihnen nur, in Zukunft kompetente Leserbriefe zu veröffentlichen oder ganz einfach Ihr „Hobby“ aufzugeben.

