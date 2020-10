Mehr Busse für Schüler nach den Ferien

Derzeit wird der Schüler-Busverkehr durch ein Corona-Sonderprogramm des baden-württembergischen Verkehrsministeriums verstärkt.

Nun wird diese Unterstützung angesichts der steigenden Infektionszahlen ausgeweitet – auf 95 Prozent. Bisher, so das Verkehrsministerium, förderte das Land die Bestellung weitere Schulbusse um 80 Prozent. Voraussetzung hierfür war, dass in den regulären Bussen 100 Prozent der Sitzplätze und mehr als 40 Prozent der Stehplätze besetzt waren, erklärt das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises. Nun, so das Ministerium, greift die Förderung, wenn die Sitzplätze „regelmäßig nicht ausreichen“. „Eine Einführung weiterer Verstärkerfahrten gestaltet sich jedoch je nach Uhrzeit schwierig. Zu den Hauptverkehrszeiten sind bereits heute nahezu alle Fahrzeuge und Fahrpersonale im Einsatz“, schreibt das Landratsamt. Dieses prüfe derzeit, wo weitere Verstärkerfahrten notwendig und Busse und Fahrer vorhanden sind.

„Die Situation würde sich noch viel stärker entspannen, wenn die Schulen endlich für flexiblere Zeiten beim Unterrichtsbeginn sorgen würden“, kritisiert der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne; Bild) in einer Pressemitteilung.

„Momentan sind rund 100 Busse plus 14 Verstärkerbusse für den Schülerverkehr im Einsatz. Rund 7000 Schüler nutzten die Busse – rund 1000 bis 1500 die Züge“, schildert das Landratsamt die Situation im Schulverkehr. gs / Bild: dpa

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020