Mehr Bedarf an Betreuung

Die Baumaßnahme im Kindergarten „Unter’m Regenbogen“ kann starten. Diana Seufert (dib)

Lauda-Königshofen.Der Kindergarten „Unter’m Regenbogen“ in Lauda wird erweitert, um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Dazu hatte die Stadt bereits das Gebäude sowie den Pfarrsaal der evangelischen Kirchengemeinde erworben. Nun vergab das Gremium die Gewerke. Die Rohbauarbeiten und den Abbruch übernimmt die Firma Stumpf aus Bad Mergentheim zum Preis von 239 265 Euro, die Holzbau- und Zimmererarbeiten die Firma Aeckerle aus Königshofen zum Preis von 468 456 Euro, ebenso die Dachdeckerarbeiten zum Preis von 35 594 Euro. Für die Fachdachabdichtung zeichnet die Hofmann Flachdach aus Lauda-Königshofen zum Preis von 81 416 Euro verantwortlich. Die Schreinerei Michel aus Großrinderfeld übernimmt das Gewerk Pfosten-Riegel-Fassade (181 375 Euro). Die Sanitärinstallationen (49 880 Euro) und die Heizungs- und Lüftungsinstallation (154 049 Euro) werden von der Firma Lurz aus Bad Mergentheim erledigt. Um die Elektrotechnik kümmert sich die Grünsfelder Firma Schenek (78 916 Euro) und um den Blitzschutz die Firma Stumpf in Bad Mergentheim zum Preis von 28 405 Euro. Der Beginn der Bauarbeiten ist für September vorgesehen.

Das Thema Kindergarten beschäftigte auch Gemeinderat Reinhard Vollmer sowie einige Zuhörer der Sitzung, die sich nach dem aktuellen Stand in der Einrichtung in Königshofen erkundigten. Bürgermeister Braun unterstrich, dass das Projekt nicht geschoben sei. Damit werde man sich bei der Klausurtagung des Gemeinderats in der nächsten Woche beschäftigen. Dennoch benötige man für die bauliche Maßnahme Zuschüsse. dib

