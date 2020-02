Mehr Bauplätze erforderlich

Heckfeld.Bürgermeisterkandidat Georg Wyrwoll stellte sich am Mittwoch in Heckfeld den Bürgern persönlich vor.

Georg Wyrwoll lobte das große Vereinsangebot und die gute Jugendarbeit in Heckfeld, so zum Beispiel beim Bürgerverein, in der Theatergruppe, dem Kirchenchor, der über 30-köpfigen Wehr mit vielen Jugendlichen und der Ehrenabteilung und natürlich im Musikverein: Den Heckfelder Musikanten sei er schon vor einer Woche beim Promenadenkonzert im Kursaal in seiner Heimatstadt Bad Mergentheim begegnet: „Da war richtig Stimmung!“, schwärmt Wyrwoll.

Und auch das Irma-Volkert-Haus der Lebenshilfe, ein Erholungs- und Freizeitangebot für behinderte Menschen und ihre pflegenden Angehörigen hatte Wyrwoll schon separat besucht. Georg Wyrwoll beglückwünschte Ortsvorsteher Tobias Sauer zu dieser Einrichtung in Heckfeld, die sogar über die Landesgrenzen hinaus bekannt sei.

Beim Stadtteilrundgang mit dem Ortsvorsteher und interessierten Bürgern ging es dann aber auch um Entwicklungsthemen des Stadtteils. Es brauche neue städtische Bauplätze und eine Entwicklung brachliegender innerörtlicher Immobilien. Auch ein barrierefreier Zugang zur Kirche würde Heckfeld noch schöner machen.

Im Sportheim waren alle Sitzplätze belegt, als sich Wyrwoll den Bürgern Heckfelds persönlich vorstellte und erläuterte, welche Themenfelder aus seiner Sicht in Lauda-Königshofen in Zukunft angepackt werden müssen. Erneut sprach Wyrwoll aus, sich mit ihm auszutauschen und wichtige Zukunftsthemen anzusprechen. Er stehe für einen transparenten Austausch und Dialog mit den Bürgern und wolle ein bürgernaher, den Menschen zugewandter Bürgermeister sein.

Das bürgerschaftliche Engagement könne durch einen Ehrenamtskoordinator in der Stadtverwaltung besonders unterstützt werden. Weil das Ehrenamt für die gesamte Stadtgesellschaft von so großer Bedeutung sei, habe er aus diesem Grund auch Vertreter aller Vereine Anfang für März zu einem Abend des Ehrenamts und der Vereine aufgerufen. Nach Fragen und einem regen Austausch mit den Bürgern im Sportheim, nahm sich Wyrwoll noch lange Zeit für persönliche Gespräche und zieht ein positives Fazit: „Heckfeld ist gut aufgestellt, braucht aber Bauplätze, damit auch in Zukunft junge Menschen in Heckfeld Raum zum Leben finden und sich engagieren können.“ pm

