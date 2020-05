Marktanalyseeingefordert

Lauda-Könighofen.Eine Bürger-App für Smartphones als Ergänzung zu den bisherigen städtischen Informationskanälen wurde bei der Sitzung am Montag heiß diskutiert. Durch die Corona-Krise ist die Digitalisierung mehr in den Vordergrund gerückt. Pressesprecher Christoph Kraus stellte dem Gremium die Möglichkeiten einer solchen App vor, die neben Veranstaltungskalender, Mängelmelder oder touristischem Führer auch die digitalen Verwaltungsprozesse aufgreifen könnten. Formulare per Handy ausfüllen und Behördengänge vereinfachen, stellt man sich vor.

Bevor man als Vorreiter im Kreis mit einer solchen App an den Start gehen will, schlug Bürgermeister Lukas Braun eine Marktanalyse zum Kosten-Nutzen-Effekt vor, um sich in dem bunten Strauß der Anbieter und Module zurecht zu finden. Das wurde vom Gremium einmütig mitgetragen.

Michael Geier, Fraktionsvorsitzender der FBL, wollte bei der Auswertung den Arbeitskreis Digitalisierung mit ins Boot holen. Er solle das Ergebnis der Marktanalyse sichten und die Bewertung dem Gemeinderat mitteilen. Diese Änderung wurde mit der Enthaltung von Ellen Bawidamann angenommen. Sie regte an, die Ergebnisse einer früheren Analyse miteinfließen zu lassen. Hubert Segeritz mahnte, bei der App so vorzugehen, dass es für die Kommune kein Reinfall werde.

Die gesamtstädtische Digitalisierungsstrategie hat die CDU im Blick, so Marco Hess. In Corona-Zeiten seien die Kanäle der Stadt sehr genutzt, die Bürger vertrauten diesen Informationen. Eine App sei nicht nur für junge Nutzer interessant und könne für Transparenz durch und Kommunikation mit der Verwaltung sorgen. Mehrere CDU-Vertreter sprachen sich dafür aus, mit einer App die Vorreiterrolle bei den Kommunen im Kreis zu übernehmen.

Kritisch steht die SPD/FB dem gegenüber. „Wir haben das vor Monaten abgelehnt, weil das Konzept nicht stimmig war.“ Siegfried Neumann sah in der Digitalisierung nicht den erklärten Nutzen.

Dem stimmte Michael Geier zu. Die App müsse einen Mehrwert für die Bürger bieten und zudem auch bezahlbar sein. dib

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020