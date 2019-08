Marco Hess bleibt Vorsitzender des Stadtverbands Lauda-Königshofen

Lauda-Königshofen.Wenige Monate nach der Kommunalwahl trafen sich die Mitglieder des Stadtverbandes der Jungen Union (JU) Lauda-Königshofen im Jugendraum des KJC Oberlauda. Marco Hess wurde als Stadtverbandsvorsitzender wiedergewählt. Hess ist seit 2015 an der Spitze des Stadtverbandes. Vorausgegangen war eine Hauptversammlung, bei der es auch um Themen und Aktionen in den kommenden Monaten sowie die Kommunalwahl ging.

In seinem Rechenschaftsbericht zog Hess ein Resümee für das vergangene Geschäftsjahr. Neben der Fortsetzung der „Zukunftsdialog“-Reihe 2018 mit Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesverkehrsminister, sowie Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister, ging Hess auch auf die Teilnahme am Adventszauber in Gerlachsheim ein sowie die fortgesetzte Wirtschaftsreihe, etwa bei den Becksteiner Winzern.

Junge Vertreter im Gemeinderat

Große Bedeutung kam vor allem der Kommunalwahl zuteil. „Am Ende zogen vier Vertreter unter 30 Jahren in den Gemeinderat ein – das gab es noch nie“, so Hess. Ein Drittel der neuen CDU-Fraktion sei unter 30 Jahren, die neuen Vertreter aus den Reihen der JU auch gleich in die neue Fraktionsarbeit und auch teilweise Führung der Fraktion eingebunden. „Unsere Aufgabe ist: eine Politik für jung und alt; dies ist uns gelungen“, so der Stadtverbandsvorsitzende.

„Leider konnte besonders die FBL vom allgemeinen Populismustrend und dem Aufschwung der Grünen profitieren, wenngleich insbesondere der plötzliche Tod von Klaus Vierneisel als langjährigem Urgestein kurz vor der Wahl das Gefüge durcheinandergeschüttelt hat“, bilanzierte Marco Hess. Froh sei man trotzdem, nun eine starke junge Vertretung im Gemeinderat zu haben.

Über 150 Mitglieder

„Mit über 150 Mitgliedern im Stadtverband sind wir die politische Kraft und das Sprachrohr der Jugend – und dies ist auch unserer Anspruch für die Zukunft“, so der Stadtverbandsvorsitzende, der ein positives Fazit für das abgelaufene Amtsjahr zog. Wichtig sei jedoch, dass man auch im kommenden Jahr wieder neue junge Menschen für die Arbeit der JU begeistern könne. „Gerade im Bereich 14 bis 18 Jahre haben wir noch Potenzial.“

Als Tagungsleiter fungierte der Ehrenvorsitzende des Stadtverbandes der JU, Hartmut Schäffner.

Der Rechenschaftsbericht des Finanzreferenten Dominik Martin wies zahlreiche Buchungen auf, nicht zuletzt aufgrund des Wahlkampfes im Mai. „Trotz allem stehen wir weiterhin sehr gut da“, so Martin. Auf Antrag der Kassenprüfer wurde dem gesamten Vorstand die Entlastung ausgesprochen.

Neuwahlen

Bei den Neuwahlen spiegelte sich das harmonische Miteinander im Stadtverband auch in den überwiegend einstimmigen Wahlergebnissen wieder.

Neben Hess als Stadtverbandsvorsitzender wurde auch Frank Schönhöfer als Stellvertreter wiedergewählt. Schatzmeister bleibt Dominik Martin. Carolin Ernst wurde ebenso im Amt der Schriftführerin bestätigt. Neu im Amt als Geschäftsführer ist Aaron Bergmann, der zuvor für den Bereich Presse zuständig war.

Neuer Pressesprecher wird der jüngst zum Vorsitzenden der JU Oberbalbach gewählte André Henning. Die Beisitzer Falk Herm, Bastian Braun, Enrico Ebert, Nicole Mittnacht, David Stolz, Thomas Leimbach, Marc Radlmair, Andreas Weniger und Tim Reuschlein komplettieren den Vorstand.

Dominik Martin, Bezirksvorsitzender der JU Nordwürttemberg, meinte, es sei wichtig, dass sich junge Menschen politisch engagierten und für die Themen ihrer Heimat interessierten und Ideen für die Zukunft ihrer Kommune entwickelten. In Vertretung des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Egbert Wöppel zeigte Stellvertreter Hartmut Schäffner auf, dass die JU viele Themen der Jugend aufgreife und ein wichtiges Sprachrohr sei.

Bei der Antragsberatung votierten die Mitglieder erneut für den zügigen Ausbau der Bahnunterführung Nord. „Wir fordern die politisch Verantwortlichen auf, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dieses dreiteilige Projekt mit Verbreiterung Kugelgraben und Kreisel am Ortseingang nun durch den letzten Bauabschnitt Bahnunterführung zum Abschluss zu bringen“, so der Beschlusstext.

Bahnunterführung finanzierbar

Dabei dürfe, so Hess, auch nicht immer mit falschen Zahlen in puncto Kosten operiert werden. Die Maßnahme sei für die Stadt finanzierbar und überschaubar.

Ebenso beschloss die JU den Antrag, dass sich alle gewählten Vertreter im Gemeinderat für die zeitnahe Realisierung einer BürgerApp sowie eines Ratsinformationssystems einsetzen sollen. Hess betonte, dass der Antrag diesbezüglich seitens der CDU-Fraktion bereits eingereicht sei. ju

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.08.2019