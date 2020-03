Malteser erweitern ihren Einkaufsservice

Lauda-Königshofen.„Wir bleiben für Euch da, bleibt Ihr für uns daheim.“ Der Malteser Hilfsdienst in Messelhausen bietet seit 23. März einen kostenlosen Einkaufs- und Besorgungsservice in Supermärkten für Senioren und Risikogruppen an.

Neben Personen, die älter als 65 Jahre und/oder wegen einer Vorerkrankung (Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der Niere sowie Krebserkrankungen) sind oder Risikogruppen, die von Corona betroffen sein könnten, wird das Angebot auch für Alleinerziehende erweitert.

Weiterhin sollen pflegende Angehörige, die in sozialrelevanten Berufen (Pflege, medizinisches Personal, Polizei usw.) tätig sind, entlastet werden.

Keine Sammlung

„Unsere ehrenamtlichen Helfer führen einen Ausweis mit sich, wir sammeln auch nicht für Pandemie-Opfer“, so Christiane Versbach, die die ehrenamtlichen sozialen Angebote der Malteser in der Gliederung Lauda-Königshofen koordiniert. „Melden sie sich bitte im Zweifelsfall bei uns in der Dienststelle.“

Die Malteser appellieren an alle Interessenten, sich rechtzeitig zu melden, weil sie einen Einkauf am selben Tag nicht garantieren können.

Wer diese Unterstützung annehmen möchte, kann sich von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr beim Malteser Hilfsdienst unter der Telefonnummer 09436/9295557 melden, um die Einkaufswünsche durchzugeben. cve

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020