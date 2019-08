Malkreide selbst gemacht

Lauda.Seit 2017 bietet die Auszeit – Kreativ- und Genusswerkstatt in der Marienstraße in Lauda Kreativkurse für Jung und Alt sowie Kindergeburtstage, Kochabende und mehr an. Nun fand im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Lauda-Königshofen die dritte „Ferienwerkstatt“ statt. Diesmal zum Thema Malkreide. Die zehn Mädchen und Jungen stellten ihre eigene Malkreide her und konnten dabei wählen, wie sie diese färben. Interessant war vor allem, wie schnell aus der matschigen Masse nach dem Einfüllen eine feste Masse wurde – und welche Wärme dabei entsteht. Am Freitag können die Künstler dann ihre Kreiden in der Auszeit abholen und anschließend wird vor dem Rathaus die Malkreide in der Praxis erprobt. Wer mitmalen will, kann ab ca. 15:15 Uhr dazustoßen. Eigene Malkreide kann mitgebracht werden, es ist aber auch Kreide vorhanden. Bild: Schwager

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019