Männer kamen in Gewahrsam

Königshofen.Zwei Männer wurden in der Nacht auf Donnerstag nach einer Kontrolle in Königshofen in Gewahrsam genommen. Polizeibeamte wollten gegen 1 Uhr einen mit vier jungen Männern besetzten BMW in Höhe der Tauberfrankenhalle kontrollieren. Einer der Mitfahrer war offenbar mit dieser Maßnahme nicht einverstanden und versuchte zu stören. Trotz mehrfacher Aufforderung dies zu unterlassen, musste dem alkoholisierten 25-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen werden, dem er jedoch nicht nachkam. Die Polizisten nahmen den Mann daher in Gewahrsam. Dabei leistete er heftigen Widerstand.

Zu diesem Zeitpunkt mischte sich ein weiterer, ebenfalls alkoholisierter, 27-jähriger Fahrzeuginsasse ein. Er versuchte die Ingewahrsamnahme des 25-Jährigen zu verhindern. Auch er durfte daraufhin die Beamten begleiten. Beide Männer verhielten sich höchst aggressiv und beleidigten die eingesetzten Beamten mehrfach. Zwei Polizeibeamte wurden bei der Kontrolle leicht verletzt. Die beiden jungen Männer erwartet nun eine Strafanzeige.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.12.2020