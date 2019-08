Mäc Härder googelt nicht

Das zweite Wochenende der Kabarett-Saison 2019 im Weinhof Ruthardt in Lauda steht bevor – mit einigen hochkarätigen Gästen. Es ist wieder einiges geboten.

Lauda-Königshofen. Der fränkische Kabarettist Mäc Härder kommt am Freitag, 26. Juli, mit seinem Programm „Wir haben nicht gegoogelt – wir haben überlegt!“ nach Lauda, am Samstag, 27. Juli, ist Philipp Weber mit „Weber No. 5 – Ich liebe ihn“ zu Gast.

Veränderte Welt

Bereits ausverkauft ist der Abend mit Philipp Weber. Karten gibt es noch für Mäc Härder am Freitag. Der zeigt, wie sich die Welt die letzten 30 Jahre verändert hat. Die Alten brauchen immer noch ihre Tabletten zum Überleben, die Jungen aber ihre Tablets. Wer was nicht weiß, schaut sofort im Computer oder im Handy nach.

Das Leben wird dadurch aber nicht besser. Immer liegt ein Zettel auf dem Schreibtisch mit Dingen, die zu erledigen sind. Die Menschen hetzen durch den Alltag, egal, ob sie 20 oder 60 Jahre alt sind. Selbst 80-Jährige hängen mittlerweile genervt am Smartphone rum. Stadtbewohner lesen „Landlust“, und Geländewägen fahren in Innenstädten herum.

Doch zumindest die (Tauber-)Franken können sich jetzt aus dem Irrsinn befreien, denn: „Was der Arzt ist für die Kranken, das ist Mäc Härder für die Franken.“ Das Publikum kann Kraft schöpfen bei einem entspannten Abend mit Mäc Härder, der fränkischen Frohnatur und dem Wohltäter des treffenden Wortspiels.

Hinweis für Allergiker: Sein neues Programm „Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!“ kann Spuren von Tiefsinn enthalten.

Die Veranstaltungen im Weinhof Ruthardt finden im Freien statt, Bühne und Zuschauerraum sind gegen Regen geschützt. Einlass ist an den Abenden jeweils um 18.30 Uhr, Vorstellungsbeginn dann um 19.30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Weinhaus Ruthardt, Josef-Schmitt-Straße 15, 97922 Lauda-Königshofen, unter Telefon 09343/1401 oder per E-Mail: info@weinhaus-ruthardt.de, Internet www.klein-kunst-bühne.de.

