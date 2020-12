Luftfiltergeräte sind bereits im Einsatz

Lauda-Königshofen.Einen Modellversuch zum Einsatz von Luftfiltergeräten in der Lindenschule in Gerlachsheim hat der Gemeinderat kürzlich gestartet. Es sollten vier Geräte auf Antrag der FBL angeschafft werden. Nun wollte Fraktionsvorsitzender Reinhard Vollmer in der Sitzung des Gemeinderats den aktuellen Stand erfahren.

Wie Fachbereichsleiterin Sabine Baumeister erklärte, war die Beschaffung der Geräte nicht einfach. Drei sind im Einsatz, davon ein Leihgerät, weil das bestellte Modell nicht lieferbar war. Das vierte Gerät sei weiterhin nicht erhältlich. Von der Schule habe man positive Rückmeldungen. Schüler, die wegen eines Risikopatienten in der Familie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen konnten, profitieren davon. Auch am Martin-Schleyer-Gymnasium sowie an der Josef-Schmitt Realschule gebe es je einen betroffenen Schüler, im SBBZ sind es zwei Schüler.

Auf den Brief der Stadt an das Stuttgarter Kultusministerium habe es mittlerweile eine Antwort gegeben. Kultusministerin Susanne Eisenmann versicherte, dass man alles tue, um die Gesundheit der Kinder zu schützen. Die Filter sieht sie als zusätzliche Möglichkeit zum Lüften. Doch trotzdem müssten im Kampf gegen Corona alle 20 Minuten die Fenster geöffnet und die Kinder mit frischer Luft versorgt werden.

Noch nicht eingetroffen sind die Gelder aus dem Corona-Programm für die Schulen. Baumeister rechnet bei rund 1800 Schülerinnen und Schülern mit etwa 50 000 Euro vom Ministerium. dib

