Lob für Engagement der Bürgerstiftung

Lauda-Königshofen.Sehr positiv nimmt die CDU-Fraktion die Initiative der Bürgerstiftung auf, den Antrag der Fraktion aus dem Frühjahr zur Anschaffung von Defribrillatoren in allen Stadtteilen zu unterstützen. „Wir freuen uns, dass unser Antrag von der Bürgerstiftung aufgegriffen und vorangetrieben wird. Schon damals hatten wir Vorstandsmitglieder bei Einreichung des Antrages im April angesprochen und für eine Beteiligung geworben“, so der Fraktionsvorsitzende der CDU, Marco Hess. Zwischenzeitlich sei der Antrag der Fraktion im Gemeinderat auch beraten und beschlossen worden. Auch wenn es teils kritische Stimmen mit Blick auf die Finanzierung gegeben habe, sei für die CDU-Fraktion ganz klar gewesen: Man wolle die Ausstattung aller Stadtteile vorantreiben und die Vorteile überwiegen. Es sei positiv, dass die Bürgerstiftung nun Hand anlegt und gemeinsam wirbt. „Es zeigt sich: der Antrag wird in der breiten Bevölkerung positiv aufgenommen, worüber wir uns als CDU-Fraktion besonders freuen und Dank sagen für jede Form der Unterstützung bei diesem Thema“, so Hess abschließend. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020