Lob für Bürgerengagement

Sachsenflur.Bürgermeisterkandidat Georg Wyrwoll setzte seine Besuchsreihe der Stadtteile fort und machte auch Station in Sachsenflur. Bei einem Stadtteilrundgang zusammen mit Ortsvorsteher André Zahner, Stadträtin Ellen Bawidamann und interessierten Bürgern bekam Wyrwoll ein umfassendes Bild von den für Sachsenflur wichtigen Themen.

Vom Kandidaten ging uns folgender Bericht zu: Das Thema Entwicklung stand in vielen Facetten im Vordergrund: Durch die Sanierung der Kirche wird in absehbarer Zeit der Gemeindesaal wegfallen. Dieser ist aber der einzige barrierefrei zugängliche Versammlungsort in Sachsenflur, der zudem bislang sehr stark genutzt wurde.

Sowohl der Bürgersaal, wie auch die sanierungsbedürftige Sachsenhalle sind dagegen nicht barrierefrei. „Es muss in den Stadtteilen Orte für Jung und Alt geben. Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet, dass gerade älteren Mitbürger auch der Zugang möglich ist, sonst droht Vereinsamung und ein Rückgang der Vitalität“, betonte Wyrwoll.

Auch bei den vielen innerörtlichen Leerständen und maroden Gebäuden sei dringend ein aktiveres Entwicklungsmanagement gefragt. Ebenso beim Thema Baugebiete. Hier nahm Wyrwoll mit, dass im neuen Baugebiet am Kailberg alle Flächen schon längst verkauft sind. In Sachsenflur warte man daher nun darauf, dass das rund um die Schlössleinsgasse vorgesehene neue Baugebiet konkret vorangetrieben wird.

Wyrwoll zeigte sich verständnisvoll: „Wenn Planungszyklen zu lange dauern, dann sind junge Familien weg und bauen woanders. Das müssen wir verhindern“. Auch die Sanierung von Seitenstraßen, der Zustand der Wege auf dem Friedhof und Fragen der Verkehrslenkung wurden besprochen. Bei allen Verbesserungspunkten dürfe nicht vergessen werden, dass in Sachsenflur ein großartiges Bürgerengagement herrsche: Das habe sich nicht nur bei der Sanierung der ehemaligen Wagnerei gezeigt, sondern auch in der Gestaltung des Bürgersaals, des Jugendraums und den vielen Vereinsaktivitäten.

Nach seiner Vorstellung im Bürgersaal entwickelte sich noch ein reger Austausch mit den Bürgern. Auch hier waren die Forderung nach einer schnellen innerörtlichen Entwicklung Sachsenflurs und einer besseren Verkehrsführung und -überwachung zentrale Anliegen der Bürgerschaft.

Wyrwoll versprach, im Fall der Wahl den Austausch mit den Stadtteilen intensiv fortzusetzen, damit es überall und für alle greifbar vorangeht. pm

