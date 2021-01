Lkw kam vom rechten Weg ab

Lauda-Königshofen.Weil ein 57-Jähriger am Mittwochvormittag mit seinem Sattelzug auf Gemarkung Lauda-Königshofen von der Autobahn abgekommen ist, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Gegen 10.20 Uhr war der Mann mit dem Lkw auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Tauberbischofsheim und Ahorn wollte er auf die linke Spur wechseln. Als er jedoch einen schnellen Pkw heranfahren sah, wechselte er zurück auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Schild, einen Leitpfosten und das Bankett, in dem eine tiefe Fahrspur zurückblieb. Der Fahrer blieb unverletzt.

