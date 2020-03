Litauer als Hintermann angeklagt

Über Jahre hielt eine Gruppe litauischer Autoknacker die Polizei im Süden der Republik in Atem. Ein Mitglied der Bande muss sich nun vor dem Landgericht Mosbach verantworten.

Lauda-Königshofen. Für großes Aufsehen sorgte die Festnahme von sechs Männern und zwei Frauen, alle litauischer Herkunft, Ende des Jahres 2017 (wir berichteten). Inzwischen wurden weitere Mitglieder der Bande gefasst.

Die Gruppe soll nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Heilbronn und Mosbach für eine Diebstahlserie von gewaltigem Ausmaß verantwortlich sein: Navigationsgeräte, Airbags und Multifunktionsräder – vor allem von hochwertigen BMW-Fahrzeugen sollen die Täter mitgehen haben lassen.279 Pkw-Aufbrüche im Südwesten von Deutschland, darunter auch 45 Taten im Main-Tauber-Kreis, konnten bisher aufgeklärt werden. Der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden liegen im siebenstelligen Bereich.

Neue Mitglieder angeworben

Einige Täter wurden 2018 bereits zu teilweise langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Nun begann am Montagmittag vor der ersten Großen Strafkammer am Landgericht Mosbach der Strafprozess gegen ein weiteres Bandenmitglied. Einem mittlerweile 31-jährigen Litauer wird vorgeworfen, Mitglied der Bande zu sein, die im süddeutschen Raum in hochwertige Pkw eingebrochen ist und aus diesen Ersatzteile ausgebaut hat.

Auch an einer Tat in Lauda-Königshofen soll der Angeklagte beteiligt gewesen sein. Deshalb findet das Verfahren vor dem Landgericht Mosbach statt.

Der Fall in Lauda-Königshofen wird aber aus verfahrenstechnischen Gründen in den drei anberaumten Terminen nicht verhandelt.

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, von Litauen aus als Hintermann agiert zu haben. Dort habe er neue Bandenmitglieder angeworben und später als Kontaktperson fungiert. Vor allem junge, perspektivlose Männer sollten für die Diebstähle angeworben werden, wie es in der Anklageschrift von Staatsanwältin Jana Wolf-Mittmann heißt.

Aufgabe des Angeklagten sei es gewesen, die Neumitglieder mit Bahntickets und Mobiltelefonen zu versorgen. Sie sollten dann in Deutschland eingelernt werden, um mit den bisherigen Tätern zu tauschen und ihnen eine Pause in Litauen verschaffen.

Auf frischer Tat ertappt

Zwei neue Bandenmitglieder seien auf Veranlassung des Angeklagten von Litauen nach Stuttgart gereist. Sie hätten am 10. und 11. Dezember 2017 mit zwei weiteren Personen in Holzgerlingen und Ehningen sechs Einbrüche verübt und dabei Diebesgut im Wert von rund 40 000 Euro entwendet. Die Gruppe wurde von Beamten des Polizeireviers Böblingen auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der 31-jährige Angeklagte wurde schließlich im August 2019 in Litauen verhaftet und nach Deutschland ausgeliefert. Nun muss er sich vor dem Landgericht Mosbach verantworten. Zu dem zweiten von drei Terminen am 13. März sind fünf Zeugen und eine Dolmetscherin geladen.

