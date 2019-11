Lions-Family-Basar in Lauda

Lauda.Der Lions Club Tauberbischofsheim veranstaltet nach dem großen Zuspruch in den vergangenen Jahren wieder am Samstag, 16. November, seinen schon zur Tradition gewordenen Family Basar. Von 9.30 bis 15 Uhr ist er in der Stadthalle in Lauda für Jedermann geöffnet. Verkauft und gekauft werden kann hier eigentlich alles, unter anderem Bekleidung, Schuhe, Kinderbedarf, Spiele, Spielsachen, Hobby und Bastelbedarf, Bücher, Fahrräder und Fahrradzubehör, Sportgeräte, Heimwerkerbedarf, Kleinmöbel, Lampen, Computer und Computerspiele, HiFi Komponenten, Radios und Fernseher. Geboten werden außerdem eine Kinderbetreuung auf der Bühne der Festhalle und natürlich eine Bewirtung durch den Leo Club. Der vom Lions Club erwirtschaftete Überschuss fließt wieder sozialen Projekten im Stadtgebiet von Lauda-Königshofen sowie dem Main-Tauber-Kreis zu. Bild: Lions Club

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019