Liederkranz ehrte langjährige Sänger

Gerlachsheim.Zur Jahresauftaktveranstaltung des Männergesangvereins Liederkranz Gerlachsheim, trafen sich über 70 aktive und passive Mitglieder des Vereins und Ihre Partner im Josefshaus. Gekommen war auch der geschäftsführende Vizepräsident des Sängerbundes Badisch Franken, Wolfgang H. Runge, galt es doch fünf langjährige aktive Sänger zu ehren und auszuzeichnen.

Der Vorsitzende des MGV Eberhard Dörr begrüßte alle Teilnehmer und gab seiner Freude Ausdruck, dass so viele seiner Einladung gefolgt seien. Eberhard Dörr erinnerte auch an die vor kurzer Zeit verstorbene Präsidentin des Sängerbundes Waltraud Herold, die sich über viele Jahre für den Chorgesang in unserer Region eingesetzt und verdient gemacht hat.

Der Männergesangverein unter Leitung von Ulrike Pfeifer-Scheuermann stimmte die Zuhörer mit zwei Liedern auf das ein was Singen bei den Menschen sehr oft auslöst.

Mit den Liedern „Fröhlich klingen unsere Lieder“ und „Der wichtigste Grund zu singen im Chor ist viel Vergnügen in Stimme und Ohr“ wurde die Freude der Sänger am Singen deutlich. Auch der Vizepräsident W. Runge sprach in seiner Laudatio genau diese Freude und Begeisterung an, die dafür sorgen, dass Sänger ihrem Verein solange die Treue halten. Nebenbei, so merkte Runge an, sei Singen auch eine gesundheitsfördernde Aktivität, die man so oft wie möglich ausüben sollte.

Bei der anschließenden Ehrung verlieh Wolfgang H. Runge dem Sänger Norbert Fleuchaus für 50 Jahre Singen im Chor die goldene Ehrennadel und die entsprechende Urkunde des Deutschen Chorverbandes.

Für 40 Jahre wurde Gerhard Wörner ebenfalls mit einer goldenen Ehrennadel und einer Urkunde des Badischen Chorverbandes ausgezeichnet.

Die Sänger Gerald Limbacher, Lothar Grünewald und Alberti Fischer erhielten für 25 Jahre Singen im Chor die silberne Ehrennadel des Sängerbundes Badisch Franken und die entsprechende Urkunde. Zwei weitere Lieder der Gerlachsheimer Sänger rundeten die Ehrung ab.

Nach den Ehrungen fand noch das traditionelle Jahresessen statt. Musikalische Beiträge von Oskar Fuchs und Eberhard Dörr sorgten für gute Stimmung und einen gelungenen Nachmittag.

Anregende Gespräche kamen auch nicht zu kurz und so vergaß so mancher die Zeit. bede

