Leuchtende, fast explosive Farben

Welch ein Kontrast: Am Fuß des repräsentativen Treppenhauses ein Flammenmeer? Die Künstlerin betitelt es „Urkraft“ – daneben das „Land“, in das man sich geradezu hineinwerfen möchte.

Lauda. Gestaltet hat es Karen Roßki für die neue Ausstellung in der „FabrikGalerie Lauda“, die bis 29. November zu sehen ist.

Räumliche Entfernung

„Weit“ ist die aktuelle „Reise“ der Dresdenerin – und dies gilt nicht nur für den Ausstellungstitel – auch die räumliche Entfernung aus ihrer Heimat bis ins Taubertal kann man durchaus so bezeichnen. Nach den Worten von Geschäftsführer Dr. Marc Stricker in Vertretung von Dr. Gunther Wobser bei der Begrüßung der Gäste assoziiert der Titel auch den Gedanken an die „Reise“, zu der die Ausstellung aufruft. Sie geht über Kleine Garten-, Land- und Seestücke ins „Weite Land“, macht sich auf zu „Expeditionen“ bis zuletzt zum „Großen Himmel“.

Werdegang vorgestellt

Anstelle des erkrankten Kunstkreis-Vorsitzenden Norbert Gleich machte Karl von Baumbach vom Vorstand des Kunstkreises Lauda-Königshofen die Gäste mit Person und Werdegang von Karen Roßki vertraut. In Dresden geboren und aufgewachsen, studierte sie nach ihrer Fachausbildung zur Schrift- und Grafikmalerin auch an der Hochschule für Kunst und Design in Halle – Studiengang Malerei/Grafik – mit Diplom-Abschluss.

Zwei Jahre als Meisterschülerin bei Professor Inge Götze ebneten den Weg in die künstlerische Selbstständigkeit; seit 1999 lebt und arbeitet sie als freischaffende Malerin und Grafikerin in der Heimatstadt Dresden. Für ihre Arbeiten, so sagt sie, ist nicht die Größe oder das Spektakuläre einer Situation maßgeblich für ihre Aufmerksamkeit. „In die Sammlung meines inneren Bilderarchivs finden auch kleine, unaufgeregte Momente Eingang, die mich in ihrer Konsequenz und Unmittelbarkeit faszinieren. Die Spuren meiner Fundstücke fließen in meine Zeichnungen und Bilder ein und entwickeln sich in neuen Zusammenhängen zu eigenständigen Gefügen . . .“ Aus dem gesamten großen Spektrum ihrer Arbeiten hat Karen Roßki ausschließlich die Ölmalerei für die Präsentation in der „FabrikGalerie“ ausgesucht. Die leuchtenden, fast explosiven Farben auch ihrer kleinsten Bilder zeigen dem Betrachter eine zauberhafte, faszinierende Welt.

Seit 1993 aktiv

In vielen Ausstellungen präsentierte die Künstlerin bereits seit 1993 ihre Werke, darunter im Badischen Landesmuseum Karlsruhe und in der Staatlichen Galerie Moritzburg in Halle, der Lyonel-Feininger-Galerie in Quedlinburg, in zahlreichen Galerien Dresdens und vieles mehr. Auch in öffentlichem Besitz wie zum Beispiel im Landtag Sachsen-Anhalt in Magdeburg, dem Kultusministerium und dem Fraunhofer-Institut Dresden findet man Arbeiten von Karen Roßki. Nun also sind ihre Werke in der „FabrikGalerie Lauda“ bis 29. November zu bewundern; nach Anmeldung von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 14 Uhr sind interessierte Besucher willkommen. irg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019