Lesevergnügen für die ganze Familie

Sommer, Sonne, Lesevergnügen: Swantje Jas, die Leiterin der Stadtbücherei, kennt die Wünsche ihrer Leser.

Lauda-Königshofen. Wenn das Thermometer sommerliche Werte erreicht, gönnen sich viele Leseratten mit der Sonnenbrille auf der Nase und einem guten Buch in der Hand gerne eine kurzweilige Auszeit vom Alltag. Sie tauchen dann auf ihrem Liegestuhl in spannende Fantasy-Welten ab, informieren sich über ihre nächsten Reiseziele oder vertiefen sich in einen packenden Krimi. Die Stadtbücherei Lauda-Königshofen hat einige Lesetipps für heiße Tage parat und gibt einen Ausblick auf das Ferienprogramm, an dem sie sich auch in diesem Sommer beteiligt.

Swantje Jas, die Leiterin der Stadtbücherei Lauda-Königshofen, kennt die Wünsche ihrer Stammleser ganz genau. Seit anderthalb Jahren verwaltet die begeisterte Leserin den Medienbestand, wählt Neuerscheinungen aus, berät Besucher bei der Auswahl geeigneter Titel, organisiert Veranstaltungen und übernimmt noch viele weitere Aufgaben, die im Arbeitsalltag anfallen. Unterstützt wird sie von Melanie Göldner und Angelika Popp. Alle drei haben stets ein offenes Ohr für die Wünsche von Groß und Klein. „Wir wollen die Leser regelmäßig mit neuen Buchempfehlungen inspirieren und stellen thematisch aufeinander abgestimmte Büchertische zusammen. So kann man in neuen Titeln schmökern, die genau zur jeweiligen Jahreszeit passen“, berichtet Swantje Jas. „Und spannende Bücher und Medien, die es zu entdecken lohnt, gibt es zuhauf.“

Welche Titel sind derzeit am gefragtesten? „Beliebt bei den Kleinsten sind die Bilderbücher über Leo Lausemaus und auch Klassiker wie Pippi Langstrumpf erweisen sich als Dauerbrenner“, berichtet die Buchexpertin. Ständig entliehen seien außerdem die Bücher der „Paw Patrol“-Reihe. Darin führen die sechs heldenhaften Hunde Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble und Skye mit Hilfe ihres Trainers Ryder zahlreiche Missionen durch. In den kurzen Geschichten, die für Vorschulkinder gedacht sind, erleben die Retter auf vier Pfoten immer wieder wagemutige Abenteuer und erweisen sich als Helfer in der Not: Von Katzen auf Bäumen bis zu Zügen, die feststecken, ist alles dabei.

Eine weitere Buchfigur trifft man in fast jeder Sparte an: Conni: Von ihr gibt es Bilderbücher, Gute-Nacht-Geschichten, Hörspiele und noch vieles mehr. Zwar ist Conni ein ganz normales Mädchen, das ein ganz alltägliches Leben führt. „Das Besondere ist“, weiß Swantje Jas, „dass Conni in den Geschichten immer älter wird. So nimmt die kleine Conni ihre Leser mit in die Kita, zum Arztbesuch oder auf Urlaubsreise, während Conni später zur Grundschule geht und dann auf die weiterführende Schule wechselt. In der neuen Reihe ‚Conni 15‘ dreht sich schließlich alles um ihre Clique, Partys und die erste Liebe. Es gibt auch ein Pendant für Jungs, nämlich Max.“ Darin werden Geschichten erzählt, die für Jungs ab drei Jahren wichtig sind. Sie wecken die Lust am Lesen und fördern den Lesespaß und das Lesevergnügen. Bei den Erstlesebüchern seien außerdem die Neuerscheinungen „Die drei ??? Kids Junior“ sehr gefragt. Kinder ab zehn Jahren griffen gerne zu Scary Harry und als neuer Renner im Jugendbuchbereich gelte die ‚Woodwalker & Seawalker‘-Reihe.

„Um den Lesegewohnheiten, die sich immer wieder verändern, Rechnung zu tragen, haben wir auch neue Kategorien geschaffen“, erzählt Swantje Jas. „So finden unsere Besucher in der Sparte ‚Aus dem Leben“ Romane und Erzählungen, die auf wahren Begebenheiten beruhen, zum Beispiel ‚Sechs Paar Schuhe. Wie wir die Welt bereisten und die Heimat fanden‘. Auch rund um unsere Heimat gibt es allerhand Neues, das im Regal unter der Rubrik ‚Querbeet Regional‘ präsentiert wird“, so die Bücherei–Leiterin.

„Besondere Bücher sind Bücher, die uns besonders am Herzen liegen und die schwer in eine Schublade gesteckt werden können“, erklärt Swantje Jas. Dazu gehören Titel, die aufgrund ihrer Thematik zum Beispiel weder Krimi noch Lovestory sind, sondern irgendwo dazwischen. Ihr persönlicher Favorit sei ‚Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt‘ – hier werde unterhaltsames Alltagswissen vermittelt. Im Belletristikbereich würden die Bände der Trilogie „Kiss Love And Heart“ besonders gerne ausgeliehen. „Wer einmal angefangen hat, der kann sich schwer der Liebesgeschichte entziehen“, bemerkt die Buchexpertin. Als persönliche Lesetipps empfiehlt Swantje Jas derzeit den Thriller „Stilles Kind“ von Martina Bauer über ein Verbrechen, das auch nach 20 Jahren ein altes Hofgut in Atem hält. Das Sachbuch „Meise mag Melisse – Mit den richtigen Pflanzen Lebensräume schaffen für Insekten, Vögel & Co.“ sei ebenfalls eine Empfehlung wert. Es zeige, wie man den heimischen Garten zum Naturerlebnis verwandelt und damit zum Erhalt der heimischen Artenvielfalt beiträgt. Weitere Lesetipps: „Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley, „Ein halbes Herz“ von Sofia Lundberg sowie die Neuerscheinung „Zwei fremde Leben“ von Frank Goldammer. Der Autor ist mit seinen Krimis um Kommissar Max Heller berühmt geworden und wäre im März gerne für eine Lesung nach Lauda gekommen, allerdings musste der Termin aufgrund der Corona-Krise verschoben werden.

„Gerne hätte die Stadtbücherei in diesem Jahr auch ihren 50. Geburtstag gefeiert. Bedingt durch die aktuelle Situation ließen sich unsere Ideen jedoch nicht so umsetzen wie erhofft. Aber sobald es wieder möglich ist, werden wir die Aktionen nachholen“, berichtet Swantje Jas.

Die Stadtbücherei bringt sich beim Ferienprogramm mit ein und präsentiert „Yoga für Kinder“. Mitzubringen sind eine Yogamatte, ein kleines Handtuch, Kuschelsocken und etwas zu trinken. Die Termine sind wie folgt: Für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren: Donnerstag, 6. August, von 14 bis 15 Uhr. Für Kinder ab 13 Jahren: Donnerstag, 6. August, von 15.30 bis 16.30 Uhr. Eine Gebühr wird erhoben, Anmeldung unter Telefon 09343/5015930 oder stadtbuecherei@lauda-koenigshofen.de. Weitere Programmbeiträge finden sich auf lauda-koenigshofen.feripro.de im Internet. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020