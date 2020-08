Leichtathleten wussten zu gefallen

Königshofen.Vereinssport ist attraktiv, Vereinssport verbindet – er steht aber auch vor Herausforderungen: Das wurde bei der Hauptversammlung des TV Königshofen deutlich.

Nach Begrüßung und Totenehrung dankte Bürgermeister Dr. Lukas Braun dem Vorstand für sein Engagement und die schnelle Kontaktaufnahme in Sachen „Sport und Corona“ hier im Besonderen um die Nutzung von Bolzplatz und Leichtathletik-Anlage: „Der Turnverein ist eine tragende Säule des gesellschaftlichen Lebens in Königshofen.“

Beeindruckt lauschten alle den Berichten. Sie hörten von erfolgreichen Turnern, der TGW und SGW-Gruppe, von Seniorensportgruppen und Kinderturnen, Zumba und Fitness-Gymnastik, geselligen Veranstaltung wie Familienwanderung und Übungsleiterausflug, über 250 Sportabzeichen-Abnahmen, aber auch von einer erfolgreichen Königshöfer Messe 2019 und sonstigen Arbeitseinsätzen außerhalb des Trainingsbetriebs. Sie horchten auf, als von den Leichtathleten die Rede war. Hier wurden hervorragende Leistungen auf Landesebene von Linus Rüttling und Amana Veith erbracht und die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders gefördert.

„Ein wichtiger Aspekt in unserer Vereinsarbeit sind Aus-und Fortbildungen“, so Grünewald. Deshalb freue sich der Vorstand umso mehr, dass der langjährige Trainer und Oberturnwart Markus Engert seine Ausbildung an der Sportschule abgeschlossen hat. Dass es immer schwieriger wird, Übungsleiter zu finden, wusste Oberturnwartin Gerlinde Hönig zu berichten. So wurde bei der Mädchengruppe ab Klasse vier ein junges Trainerteam aus Turnerinnen gebildet, damit dieses Angebot weitergeführt wurde. Trotz großer Anstrengungen wurde die Bubengruppe ab der sechsten Klasse nicht aktiviert. Doch man hoffe, „dass dies durch eine Kooperation mit der Schule im Herbst zustande kommt“, so Engert.

Lacher gab es für die „kostenneutralste Gruppe des Vereins“, die beim Wandern auf „Treppen statt Treppchen setzt“ und ihre Wanderungen mit Kultur und Geschichte, aber auch mit Ausführungen zu Flora und Fauna „spickt“. Den Bericht der überfachlichen Arbeit des TV-Jugendvorstandes trug Nadine Brander vor.

Kassenwartin Marianne Boger berichtete von rund 970 Mitgliedern. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen sei dabei stabil. „Obwohl wir den Hallenboden und Trennvorhang repariert und den Thekenbereich renoviert haben, verbuchten wir ein positives Ergebnis“, so ihr Resümee. Die einwandfreie Kassenführung wurde von den Kassenprüfern bestätigt, die Entlastung erfolgte einstimmig.

Auch bei den Handballern ist ständig Bewegung angesagt. Trainerwechsel und Spielerabgänge waren zu beklagen, doch wurde die Saison im Jugend- und Erwachsenenbereich zufriedenstellend abgeschlossen. „Ziel für die nahe Zukunft muss sein, ein Fundament im E- und D-Jugendbereich zu bilden, denn ohne Spieler in diesen Altersklassen wird die Zukunft schwierig werden“, so Martin Frank. Im Juni 2019 wurde beim Verbandstag des BHV eine Gebietsreform beschlossen. Dies bedeutet für die Taubertäler Sportler der unteren Ligen noch weitere Anfahrten zu Spielen.

Sein Dank galt auch dem langjährigen Trainer Alexander Schad, der nach vielen Jahren die Trainerbank bei den Damen verlassen wird, in der Hoffnung ihn in einer anderen Funktion wieder zu begrüßen.

„Ehrungen in einem Verein sind wichtig“, so Grünewald, ist es doch die einzige Möglichkeit des TV, seinen Mitgliedern für ehrenamtliches Engagement Danke zu sagen. Allerdings wurde auf die Auszeichnung der langjährigen Vereinszugehörigkeit in dieser besonderen, von Hygienestandards geprägten Jahreshauptversammlung verzichtet, „denn wie sollen wir denn die silberne oder goldene Ehrennadel an das Revers unserer Mitglieder bringen ohne ihnen zu nahe zu kommen“, so Martin Frank. Ein besonders Dankeschön ging an Michael Holler, Schriftführer und Georg Hefner, Gerätewart. Beide haben seit zehn Jahren tatkräftig im TV mitgearbeitet und sind wertvolle Stützen. Verabschiedet wurde Daniela Schad, sie leitete von 2010 bis 2020 mit viel Schwung die Aerobic-Gruppe. Immer etwas Besonderes ist es, ein Ehrenmitglied zu benennen. Diese Auszeichnung wurde Kurt Ott verliehen, der 70 Jahre dem Verein angehört.

Der Antrag auf Erhöhung der Mitgliedsbeiträge wurde vorgestellt und war für alle nachvollziehbar: Ausfall von wirtschaftlichen Veranstaltungen, dennoch laufende Kosten für die Unterhaltung der vereinseigenen Turnhalle. „Um eine Beitragserhöhung werden wir auf Dauer nicht herumkommen“, so Frank. Dennoch hat sich der Vorstand dazu entschlossen, dem zweiten Antrag „Spendenaufruf“ zu folgen und auf Freiwilligkeit zu setzen.

„Wir sind in Bewegung, das müssen wir auch sein“, fasste Grünewald zusammen. Doch Corona hat alles verändert – die einschleichende Trägheit, die Angst vor einer zweiten Welle ist bei vielen zu spüren. Begonnene Projekte wie „Ringe-Gerüst“ und „Boulderwand“ wurden auf Eis gelegt, der Sportbetrieb läuft nur „eingeschränkt weiter.

Mit dem Kulturschock ist für Freitag, 18. September, ein Kabarett-Abend mit Mathias Tretter geplant, denn nur hier können die Abstandsregeln und Vorgaben eingehalten werden. „Wir sehen dies als eine Kooperation von örtlichen Vereinen in diesen schwierigen Zeiten“, so Grünewald.

„Was dies alles für die Zukunft unseres Vereins bedeutet ist abzuwarten, doch unser Dank gilt allen die bereit waren Aufgaben zu übernehmen und auch weiterhin zu ihm stehen“, beendete Waltraud Grünewald die Versammlung, da auch das gemeinsame Lied „Turner auf zum Streite“ Corona zum Opfer fiel. tvk

