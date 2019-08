Legende feiert Auferstehung

Lauda.Queen – wahrscheinlich die erfolgreichste Rockband der 1970er – und 80er ist schon lange zur Legende geworden und feiert mit „Forever Queen performed by QueenMania“ allabendlich eine grandiose Wiederauferstehung.

Am 20. März nächsten Jahres kommt die Show um 20 Uhr in die Stadthalle nach Lauda und ehrt den Ausnahmekünstler Freddie Mercury und huldigt Queen, einzigartig inszeniert in einer aufwendig produzierten Multimedia- und Lightshow..

QueenMania bringt den monumentalen Queen-Sound in Perfektion zurück auf die Bühne und überzeugt musikalisch auf ganzer Linie – eben eine Show für waschechte Queen-Fans!

