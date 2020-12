Lebenswerk von Ernst Rippien beleuchtet

Lesenswertes Magazin: Die neueste und gleichzeitig bereits 19. Ausgabe der HKV-Schriftenreihe „Die Brücke“ hält wiederum eine breite und wie immer interessante Palette an Themen bereit.

Lauda. „Schon das Inhaltsverzeichnis zeigt den bunten Strauß an Beiträgen auf“: In diese Richtung tendiert die Aussage des Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereines Lauda, Werner Hellinger, der in seinem Vorwort der jüngsten Ausgabe der Schriftenreihe auf den weit gespannten Bogen der mit zahlreichen Bildern – insgesamt 78 – optimal illustrierten Artikel verweist. In der stets äußerst informativen und mit jeweils viel Herzblut gestalteten Schrift des HKV, betitelt unter dem Oberbegriff „Die Brücke“, kam nämlich rechtzeitig zum Ausklang dieses besonderen Jahres die Nummer 19 „auf den Markt“.

Das 44-seitige Magazin beinhaltet über die derzeit langen Winterabende und den möglicherweise noch längeren Lockdown viel interessanten und facettenreichen Lesestoff.

Unter Schriftleitung des Vorsitzenden Werner Hellinger und Assistenz beziehungsweise Mitarbeit von Marion Fellmann-Hellinger beschäftigen sich dabei die Autoren Wilfried Bickel, Irmgard Jung, Dr. Volker Mohr und Karl von Baumbach nebst einem Auszug des Erinnerungs-Buches der Ur-Laudaerin Anny Schleicher intensiv und gewohnt aufschlussreich mit den unterschiedlichsten Komplexen, vervollständigt durch Fotos von Günter Besserer plus Archiv sowie Irmgard Jung bei Bildbearbeitung durch Jürgen Besserer.

Von Musik bis Kirchenrenovierung

Obwohl das Virus Sars-CoV-2 alle weiterhin im „Würgegriff“ halte und damit das private, berufliche und auch Vereinsleben erheblich beeinflusse, habe sich dennoch ein kleines, aber feines „Redaktionsteam“ mehrfach getroffen, um die beliebte Jahresschrift „Die Brücke“ auch im Corona-Jahr herausgeben zu können, merkt der Vorsitzende in der Einleitung des bilderreichen 2020er-Heftes an, dessen Hauptthema gewissermaßen auf „tönenden Füßen“ basiert.

„Ernst Rippien – Sein Leben und Wirken für die Musik“ lautet die Story rund um den Gründer der Musikschule der Stadt Lauda-Königshofen und Dirigent unterschiedlichster Gesangvereine, ein Lebenswerk, das Irmgard Jung umfassend und kenntnisreich beleuchtet. Nach „Erinnerungen an die Kriegszeit und das -ende in Lauda 1945“, einem Rückblick auf die nicht gerade einfache Kindheit und Jugend von Anny Schleicher, schließen sich reizvolle „Geschichten aus der Heimat“ von Dr. Volker Mohr an.

Der 1945 in Lauda geborene Autor, der seine Kindheit in der Pfarr- und jetzigen Heinrich-Mohr-Straße verbrachte, als Zwölfjähriger nach Heilbronn umzog, später an der Universität Stuttgart promovierte und sich danach weltweit im Anlagenbau betätigte, während er heute mit seiner Frau in Frankfurt/Main lebt, verdeutlicht hierbei in seinen detaillierten Beschreibungen, welch nach wie vor prägende Wirkung vom Begriff „Heimat“ ausgeht.

Im Anschluss an eine Fortsetzung des Bilderrätsels der besonderen Art, verbunden mit einem beiliegenden Lösungsbogen und entsprechenden Gewinnmöglichkeiten, befassen sich weitere Beiträge der 19. Ausgabe der „Brücke“ mit den Themen „Der Kiliansbrunnen sprudelt wieder“, zuletzt getätigten Spenden zum Erhalt der Orgel in der St.-Jakobus-Kirche, zur Instandsetzung der Kirchturmuhr der Evangelischen Friedenskirche und für einen Bildstock auf dem Anwesen der Familie Wörrlein, um ebenfalls noch dem neuen Bürgermeister Dr. Lukas Braun einen gebührenden Platz einzuräumen.

Dem freudigen Anlass seines Besuches im Laudaer Stapfe-Heiner-Haus des Heimat- und Kulturvereines folgt abschließend die Trauer um den Tod des langjährigen Vorsitzenden des Kunstkreises Lauda-Königshofen – ein Nachruf auf Norbert Gleich.

„Besondere Zeiten“

Die Herausgabe der neuesten Nummer der HKV-Schriftenreihe nutzte außerdem der Vorsitzende Werner Hellinger, um in einem Rundschreiben eine verkürzte Bilanz des bald ablaufenden Jahres zu ziehen. „Besondere Zeiten und Situationen erfordern besondere Entscheidungen“, so eine Passage aus dem Text, nachdem zuletzt ja auch der traditionelle Fränkische Abend nicht über die Bühne gegangen sei. Man habe das Jahresprogramm für 2020 fast vollumfänglich streichen müssen, nach reiflicher Überlegung nur schweren Herzens, bedauerte der Vorsitzende, der an den Ausfall der Mitgliederversammlung im März, die Ausflüge nach Volkach (Juni) und Röttingen (Juli) sowie den nicht abgehaltenen Tag des offenen Denkmals im September erinnerte.

Abgesagt worden sei der Frühlingsmarkt und reduziert ohne Beteiligung des momentan exakt 254 Mitglieder zählenden HKV das Ferienprogramm, resümierte abschließend Werner Hellinger, der als einziges Vorhaben aus dem Veranstaltungskalender die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag im November auf dem alten Friedhof nannte. Die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal habe hier in aller Stille stattgefunden, so die Überleitung zum nun folgenden Stillstand – bedingt durch den ab morgigen Mittwoch fast vollständigen Lockdown.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020