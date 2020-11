Lebensmittel für Tafelladen übergeben

Lauda-Königshofen.„Ich habe die besten Kundinnen und Kunden,“ sagte Inhaber Christoph Waibel von Edeka Waibel in Boxberg bei der Übergabe von über 200 Spendentüten an die Tafel Lauda-Königshofen. Zum ersten Mal in diesem Jahr beteiligte sich Edeka Waibel aus Boxberg an der bundesweiten Aktion, bei der die Kundinnen und Kunden des Supermarkts zugunsten des örtlichen Tafelladens eine Tüte mit haltbaren Lebensmitteln spenden konnten.

Haltbares benötigt

Haltbare Lebensmittel wie Reis, Mehl, Nudeln, aber auch Konserven, sind generell ein rares Spendengut in den Tafelläden. Diese Lebensmittel sind immer selten, gerade auch im regulären Betrieb, und sie werden dringend benötigt.

Volker Herm, der Bereichsleiter für die Tafeln des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis, zeigte sich dankbar und erfreut, nicht nur über diese gelungene Spendenaktion, sondern auch über die andauernde Unterstützung in zurückliegender Zeit.

„Der Tafelladen in Lauda-Königshofen versorgt neben den Bürgerinnen und Bürgern der eigenen Stadt auch die Menschen aus den umliegenden Nachbargemeinden. Daher freut es mich sehr, dass auch die Lebensmittelhändler dieser Gemeinden den Tafelgedanken mittragen“. so Herm

Maria Fleckenstein, eine der ehrenamtlichen Helferinnen im Leitungsteam der Tafel Lauda-Königshofen, fügte hinzu, dass es neben Tafelkundinnen und -kunden aus den Nachbargemeinden auch Ehrenamtliche gibt, die im Tafelladen aktiv sind. „Deshalb möchte ich dazu aufrufen, mitzumachen, da wir noch weitere ehrenamtlich Aktive, sowohl im Laden als auch für den Fahrdienst dringend brauchen.“

Mitstreiter gesucht

Während der Corona-Pandemie ist der Tafelladen im Notbetrieb nur noch am Montagnachmittag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Es werden also Ehrenamtliche gesucht, die im Tafelladen beim Vorbereiten und dem Verkauf oder am Vormittag im Fahrdienst helfen.

„Gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit, die für jeden von uns nicht einfach ist, wollen wir unsere Tafelkundschaft nicht völlig ohne Hilfe zurücklassen,“ so Maria Fleckenstein. Dies könne aber nur gelingen, wenn sich genügend Menschen aktiv miteinbringen, so die Helferin.

Wer helfen möchte, darf sich bei Susanne Appel vom Leitungsteam der Tafel Lauda-Königshofen unter Telefon 09343/1887 oder bei Volker Herm im Diakonischen Werk, Telefon 09341/92800 sowie Volker.Herm@diakonie.ekiba.de melden.

