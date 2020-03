Lebendigkeit in der Kommune bewahren

Deubach.Bürgermeisterkandidat Georg Wyrwoll setzte seine Besuchsreihe der Stadtteile fort und machte Station in Deubach.

Bei einem Bürgerrundgang gemeinsam mit Ortsvorsteher Peter Renner sowie Stadträtin Anita Spinner und dem ehemaligen Stadtrat und Ortsvorsteher Adelbert Lanig, stellte sich Georg Wyrwoll den interessierten Bürgern zuerst vor.

Beim Gang durch den Stadtteil hin zum Dorfgemeinschaftshaus wurde besprochen, welche positiven Entwicklungen es in der Vergangenheit gegeben hatte, aber auch, welche Aufgaben für die Zukunft bleiben. Eine der größten Herausforderungen besteht aktuell in der Umnutzung von bestehenden Gebäuden von der Landwirtschaft zur Wohnnutzung. Zudem seien die Streben des in der Dorfmitte überdohlten Feuersees marode, was in Kürze angegangen werden müsse.

Auch Deubach wünscht sich Bauplätze und will belebt bleiben, betonten die Vertreter des Stadtteils und erzählten, dass man die alte Viehwaage in der Ortsmitte als identitätsstiftendes Gebäude herausputzen könne. Das Bürgerhaus sei ein wichtiger Treffpunkt, das Kellergewölbe die zentrale Anlaufstelle der Jugendlichen. Auch hier haben die Bürger in der Vergangenheit mit viel Eigenleistung dazu beigetragen, dass die heutige Infrastruktur sich in einem guten Zustand befindet.

„Auch Deubach braucht einen kommunalen WLAN-Hotspot“, bekräftigte Wyrwoll mit Blick auf den Versammlungsraum der Jugendlichen. Es gelte, die Lebendigkeit im Stadtteil zu bewahren und durch geeignete Maßnahmen zu fördern. Wyrwoll war begeistert von der seiner Meinung nach beeindruckenden neugotischen St. Antonius-Kirche, die über dem Stadtteil thront und ein beredtes Zeugnis von dem großen Engagement der Bürger Deubachs gebe: „Ich habe hier schon mitgesungen und mitgefeiert“, sagte Wyrwoll und versprach, auch die kleineren Stadtteile im Falle der Wahl nicht allein zu lassen.

Es sei gut, dass alle Stadtteile im Gemeinderat vertreten sind. Auf diese Weise erfahren alle Gemeinderatsmitglieder, welche Anliegen in den Stadtteilen diskutiert werden. „Ich will diesen Austausch nach Kräften fördern“, so Wyrwoll und betonte abermals, dass er nicht nur mehr Kommunikation, Transparenz und Dialog fordere, sondern ganz authentisch lebe. pm

