Lauftreff bewies Vielseitigkeit

Lauda.Dass beim Lauftreff des ETSV Lauda nicht nur durch Wald, Feld und Flur gelaufen wird, bewies im vergangenen Jahr eine große Schar der Ausdauer- und Langläufer. 28 Teilnehmer des Lauftreffs ETSV Lauda beteiligten sich in den Sommermonaten an den regelmäßigen Stadionlauftreffs sowie an dem für das Sportabzeichen unumgänglichen obligatorischen Schwimmen während eines Schwimmbadlauftreffs, alle immer wieder motiviert vom Sportabzeichen-Prüfberechtigten Thomas Götzelmann. Alle Teilnehmer hatten sich in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination und beim Schwimmen bestens bewiesen und nahmen nun im Vereinsheim das verdiente Sportabzeichnen aus den Händen von Simon Lukas, Delegierter des Badischen Sportbundes Sportkreis Tauberbischofsheim, entgegen. Bild: Spönlein

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.01.2020