Lauer Sommerabend mit facettenreicher Blasmusik

Gerlachsheim.Kaiserwetter, ein volles Haus, bestgelaunte Musiker. Was braucht es mehr, für ein gutes Konzert? Unter diesen Voraussetzungen fand das Serenadenkonzert der Musikkapelle Gerlachsheim im Innenhof des ehemaligen Prämonstratenserklosters statt.

Beschwingt durch die eindrucksvolle Kulisse und die besondere Akustik eröffneten die Musiker um Dirigent Bernhard Stolz das Konzert mit dem „Mars de Medici“, übrigens nicht ein Marsch zu Ehren der bekannten venezianischen Fürstendynastie, sondern Ausdruck des Dankes des Komponisten Johann Wichers an die Ärzte nach überstandener Krankheit.

Diesem fulminanten Auftakt folgte mit dem Stück „Concerto d ´Amore“ sogleich ein Konzertstück, das den Musikern höchste Konzentration bei den Tempi- und Tonartwechseln abverlangte. Und um gleich zu Beginn des Konzertes die Vielfalt moderner Blasmusik zu demonstrieren, die Polka „Böhmische Liebe“.

Musical- und/oder Filmmusik nimmt auch bei der Musikkapelle Gerlachsheim einen großen Raum in der Probenarbeit ein. Sehr schwierig einzustudieren war das Medley aus dem Dschungelbuch mit dem Titel „The Jungle Book“, was die Musiker an diesem Abend bravourös meisterten. „You´ll be in my Heart“ von Phil Collins kennt ein jeder aus dem Film „König der Löwen“. Dazu gesellte sich ein Medley der bekanntesten Melodien aus „Die Schöne und das Biest“. Dazwischen zu hören eine moderne Komposition von Kess Vlak, „The new Village“, die musikalisch das Entstehen einer Stadt im Laufe der Zeit beschreibt.

Ja, doch, traditionell können sie auch, die Gerlachsheimer, Kostprobe gefällig? Bitteschön: Der fulminante Konzertmarsch „Salemonia“, zu Ehren der Stadt und Kloster Salem.

Nach einer kurzen Pause, die Gäste wie Musiker zur leiblichen Stärkung nutzten, begann der zweite Konzertteil wie der erste endete, mit Marschmusik. Vorgetragen im ungewohnten 4/4-Takt der „Coburger Marsch“ von Michael Haydn.

Besonders stimmungsvoll, jetzt, nachdem die Dunkelheit eingebrochen war, untermalt mit eigens zu den Musikstücken arrangierten Lichteffekten, was übrigens für alle Programmpunkte galt.

Und weiter ging´s mit Kontrast pur, zurück in die 1980er Jahre mit Titeln rund um die neue deutsche Welle mit dem Titel „80er Kult(tour)“. Ein Stück zum Nachdenken und inne halten folgte mit „The Rose“. Zum Augen schließen und Musik nicht nur hören und dabei Lichter sehen, sondern auch und vor allem zum Musik spüren…..

ABBA, unvergessen, zurück in die 1970er Jahre mit „ABBA Gold“, in sicherlich ungewohnter Blasmusikarchitektur. Ihre besten und größten Hits intonierten die glänzend aufgelegten Gerlachsheimer Musiker beeindruckend lässig und gekonnt.

Mit dem Titel „The Lion sleep´s tonight“, einem allzu verständlichen Wunsch der Hirten in Afrikas Savanne, ging es beschwingt und heiter im wahrsten Sinne des Wortes und noch dazu nahtlos weiter.

Und wie könnte ein solches Konzert besser enden, als mit einem Marsch? Zu diesem Konzertende hatte Bernhard Stolz, der in gekonnter Manier, mit viel wissenswerten Details zu Komponisten und Stücken durch das Programm führte und so gut aufgelegt wie seine „Mannen“ und Damen den einen oder anderen warmherzigen Dialog mit „seinem“ Publikum führte, mit „Berliner Luft“, den berühmten Nagel auf den Kopf getroffen.

Natürlich durfte dieses Konzert nicht ohne Zugabe enden, zudem geradezu gefordert, von einem, ja, darf man sagen, begeisterten Publikum.

Doch zunächst galt es Dank zu sagen. In erster Linie und ausdrücklich den zahlreich erschienenen Gästen. Ausverkauftes Haus, ein wunderschöner Sommerabend, ein traumhaftes Ambiente, gute Musik, Musikfreund, was willst Du mehr?

Ein ganz „dickes“ Dankeschön ging an Jan Steinshorn, der das Konzert überragend illuminierte und so mit seiner professionellen „Lightshow“ wesentlich zu einem fantastischen Abend beitrug.

Der Vorsitzende der Musikkapelle Gerlachsheim, Norbert Groß, würdigte in erster Linie die Besucher des Konzertes. Großer Dank galt auch Dirigent Bernhard Stolz für seine nicht immer leichte Probenarbeit mit den teilweise auswärts wohnenden Musikern.

Darüber hinaus ging ein ganz großes Dankeschön an die Leiterin des Instituts für Ausbildung und Beruf (Inab), Heike Ritter, für das Überlassen dieses außergewöhnlich schönen Konzertortes. Inab ist seit einem Jahr im ehemaligen Kloster ansässig und war ohne zu zögern bereit, diese tolle Veranstaltung möglich zu machen.

Sage und schreibe drei Zugaben, „Über sieben Brücken musst du geh´n“, bekannt durch die DDR-Band Karat und Peter Maffay, „One Moment in Time“, von der viel zu früh verstorbenen Whitney Houston und der „Fliegermarsch“ zum mitklatschen und mitsingen, erklangen im Open-Air Konzertsaal zu Gerlachsheim, womit der Kreis zur klassischen Blasmusik geschlossen wurde. thm

