Lange Pause hat ein Ende

Oberlauda/Messelhausen.Corona hat über Monate hinweg jeglichen Vereinsbetrieb lahmgelegt. Jetzt besteht die Hoffnung, dass sich dieser Zustand langsam wieder zum Positiven ändert. Die Verantwortlichen der Musikkapellen Oberlauda und Messelhausen trafen sich schon vor Wochen mit dem Dirigenten Luk Murphy, um über die Wiederaufnahme des Probenbetriebs zu beraten und auch zu entscheiden.

Eine wichtige Grundlage dazu war auch die offizielle Information des Blasmusikverbands (BDB), dass Musikvereine unter bestimmten Hygieneauflagen wieder mit den Musikproben beginnen dürfen. Es wurde bereits vor den Ferien nach möglichen Örtlichkeiten gesucht, die für eine Probe mit der gesamten Kapelle geeignet sind und man war auch fündig geworden. In Messelhausen ist das im Obergeschoss des Sportheims, in Oberlauda der Turnhallenvorplatz. In beiden Fällen können alle Musiker Platz finden und mit genügendem Sicherheitsabstand musizieren. Erste „Proben“ waren sehr zufriedenstellend verlaufen.

Auch wenn das Musizieren dabei nicht zu kurz kam, wurden in erster Linie das Hygienekonzept mit allen Auflagen und Regeln vorgestellt. Alle mussten und müssen danach ihren Teil dazu beitragen, dass der Proben-Wiedereinstieg keine Eintagsfliege bleibt.

Es wird ab sofort im wöchentlichen Wechsel zwischen den beiden Ortschaften geprobt, Beginn ist am Mittwoch, 26. August, 19.30 Uhr in Messelhausen. Die Vorstandsteams und der Dirigent sind positiv gestimmt und hoffen, dass trotz Auflagen die Probearbeit Früchte trägt. Als Probenziel sind zunächst in beiden Ortschaften je ein Platzkonzert geplant. Diese sollen voraussichtlich im Oktober stattfinden. Wo, wie und in welchem Rahmen, wurde noch nicht abschließend festgelegt. Hier entscheiden die bis dahin gültigen Hygienevorschriften mit. Das Wichtigste ist aber eindeutig der Umstand, dass die Kapellen proben dürfen und sich die Musiker nach dieser langen Zwangspause wieder treffen. Es sind neue Gesichter gerne gesehen. Wer also Interesse am Musizieren hat, darf sich gerne bei den jeweiligen Musikkapellen melden (per Mail an musikkapelle.oberlauda@web.de oder musikkapelle.messelhausen@web.de) oder bei den Proben vorbeischauen. Letzteres unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Vorschriften. erha

