Lange Haft für rabiaten Vater

Lauda-Königshofen/Detmold.Mit Schlägen und Drohungen wollte es ein 34 Jahre alter Familienvater nicht bewenden lassen: Als seine Frau mitsamt den Kindern vor ihm floh, griff er zu wirklich rabiaten Mitteln, um die Familie nach Lauda-Königshofen zurückzuholen – bis hin zur Geiselnahme. Jetzt muss er für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter.

Mit einem über das alltägliche Grauen der häuslichen Gewalt noch hinausgehenden Fall musste sich jetzt die Jugendkammer des Landgerichts Detmold (Nordrhein-Westfalen) befassen. Die in Lauda-Königshofen lebende Familie hatte bereits seit längerem unter gewalttätigen Übergriffen des 34-jährigen Vaters zu leiden – bis die Ehefrau mit den sechs Kindern die Flucht ergriff.

Diese führte sie schließlich Anfang 2019 in ein Frauenhaus in Lage im Kreis Lippe, wo man die Familie nicht auffindbar wähnte. Aber auch in dieser Schutz-Einrichtung, fast 400 Kilometer entfernt, war sie nicht sicher: Der rabiate Ehemann, der die Trennung partout nicht akzeptieren wollte, prügelte im Mai den Aufenthaltsort seiner Familie aus der Schwester seiner Frau regelrecht heraus – und verletzte sie mit einem Nasenbeinbruch und einer Gehirnerschütterung schwer. Dann machte er sich auf den Weg nach Lippe und zu dem Frauenhaus.

Dort verfrachtete er Frau und die noch minderjährigen Kinder in sein Auto und fuhr in Richtung Lauda-Königshofen. Den Widerstand seiner Frau brach er immer wieder mit der Drohung, er werde den Wagen gegen irgendein Hindernis steuern. Erst kurz vor zuhause brach er die Sache ab, verfolgte aber seine Frau, die wieder ins Frauenhaus zurückkehren konnte, später erneut nach Lippe.

In Lage kam es dann im September vergangenen Jahres zu einer weiteren Eskalation: Der 34-Jährige passte eine seiner Töchter an einem Supermarkt ab, bedrohte sie mit einem Messer und zwang sie, in sein Auto einzusteigen: Das Mädchen sollte die Mutter dazu bewegen, die Trennung rückgängig zu machen – sonst würde der Vater sie töten. 90 Minuten dauerte die Geiselnahme, die erst durch das Eingreifen eines Sondereinsatzkommandos der Polizei beendet wurde. Der 34-Jährige befand sich seither in Untersuchungshaft.

Die Jugendschutzkammer des Landgerichts Detmold verhandelte gegen den Familienvater in nicht-öffentlicher Sitzung, um die Belange der minderjährigen Kinder zu schützen. Offenbar hatte der Angeklagte so etwas wie Einsicht: Er gestand die massiven Vorwürfe, und ersparte so, insbesondere seiner Frau und der Tochter, die er im Auto festgehalten hatte, eine längere Aussage – die Kammer befragte beide Zeuginnen lediglich kurz, um den Wahrheitsgehalt des Geständnisses zu überprüfen.

Mit der von der Verteidigung beantragten Bewährungsstrafe von zwei Jahren konnten sich die Richterinnen jedoch keineswegs anfreunden: Für Geiselnahme, Freiheitsberaubung, Bedrohung und mehrere Fälle vorsätzlicher Körperverletzung verhängten sie fünfeinhalb Jahre Haft als Gesamtstrafe – allein auf Geiselnahme steht schon eine Strafandrohung von fünf Jahren.

