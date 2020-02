Landwirte überreichen Minister Peter Hauk Fragenkatalog

Oberbalbach.Reinhard Friedrich (Mitte, Vorsitzender des Bauernverbandes Main-Tauber) und Geschäftsführer Stefan Fröber (links) übergaben Landwirtschaftsminister Peter Hauk am Rande dessen Visite in Oberbalbach am Donnerstagabend, stellvertretend für alle Landwirte und Winzer in der Region, einen Fragenkatalog. Hierbei geht es um die Umsetzung und Konkretisierung des Eckpunktepapiers zur Weiterentwicklung des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ sowie zur geplanten Verschärfung der Düngeverordnung. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.02.2020