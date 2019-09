Landfrauen schmücken Dorfmitte

Heckfeld.Bereits seit vielen Jahren wird rechtzeitig zum Erntedankfest in der Dorfmitte der Vorplatz am Vier-Röhren-Brunnen durch die Landfrauen Heckfeld herbstlich geschmückt. Sie lassen sich jedes Jahr etwas besonderes einfallen und freuen sich in Gemeinschaft, für die Aufwertung des Ortes beizutragen.

Auch diesmal kommen wieder herbstliche Blumen, Sträucher und Deko aus der Gemeinde zum Einsatz. Die Landfrauen freuen sich immer wieder und hoffen, dass sich diese jahrelange Tradition fortsetzt. Alle sind immer mit tollen Ideen und Begeisterung bei der Vorbereitung und dem Aufbau dabei. bes

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.10.2019