Laien präsentierten souverän die Weine

Beste Stimmung und Unterhaltung herrschte wieder beim traditionellen Weinfest der Musikkapelle in Gerlachsheim.

Gerlachsheim. Beim traditionellen Weinfest der Musikkapelle standen am vergangenen Wochenende in der Gerlachsheimer Turn- und Festhalle sowohl eine große Auswahl an edlen Tropfen sowie vielen kulinarischen Spezialitäten und Genüssen als auch umfangreiche musikalische

...