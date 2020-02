Ladendieb geschnappt

Lauda.Ein Ladendieb wurde am Donnerstag aufgrund einer mutigen Zeugin in Lauda geschnappt. Ein 18-Jähriger hatte gegen 16 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Tauberstraße ein Parfüm gestohlen. Beim Passieren des Kassenbereichs löste der akustische Diebstahlsalarm aus. Daraufhin rannte der 18-Jährige los und aus dem Markt. Eine aufmerksame Kundin, die den Vorfall beobachtet hatte, meldete sich kurze Zeit später telefonisch bei dem Drogeriemarkt und teilte mit, dass sie den tatverdächtigen Dieb im Bereich des Friedhofs sehen würde. Die mittlerweile im Markt eingetroffene Polizeistreife wurde über das Handy von der Zeugin an den Tatverdächtigen herangelotst. Hierbei gab die Frau regelmäßig den Standort des Diebes an die Streife weiter, die ihn am Bahnhof Lauda festnahm. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde das Diebesgut gefunden. Den 18-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.02.2020