Kunstszene im Taubertal verliert einen Förderer

Lauda.Norbert Gleich, in der Region weithin bekannt unter anderem als langjähriger Vorsitzender des Kunstkreises Lauda-Königshofen sowie Laudator bei Kunstausstellungen und als Holzschnittkünstler, ist tot. Der 80-Jährige starb überraschend bereits am Ostersonntag.

Der Wahl-Laudaer stammte aus Waldbüttelbrunn, wuchs aber seit seinem zehnten Lebensjahr in Bad Neustadt/Saale auf. Dort absolvierte er eine Ausbildung zum Feinmechaniker. Nach Lauda kam er als Berufssoldat, wohin er 1971 versetzt worden war. Bis zu seinem Ausscheiden 1993 war er unter anderem sieben Jahre Kompaniefeldwebel beim Fernmelderegiment 32.

Nach seiner Pensionierung arbeitete Norbert Gleich bei der Stadtverwaltung in den Bereichen Kultur und Fremdenverkehr. In dieser Funktion initiierte er die „Kleine Ausstellung im Rathaus“, in der rund dreimal jährlich Präsentationen wie etwa von Modelleisenbahnen, Dampfmaschinen oder Bierdeckeln organisierte.

Frühes Interesse

Von einem benachbarten Maler in Bad Neustadt interessierte sich Norbert Gleich schon 1954 für die Kunst, speziell den Linolschnitt, aber auch die Ölmalerei. Die künstlerische Betätigung wurde sein Hobby. Besondere Faszination übten auf ihn die Werke des renommierten Holzschneiders und Grafikers HAP Grieshaber aus, von dem er zahlreiche Werke gesammelt hat. Verschiedenste Holzschnitttechniken in allen Formaten und Facetten begeisterten ihn zeitlebens.

Wann immer er Zeit und Muße dafür fand, arbeitete er in seiner Werkstatt über den Dächern von Lauda, in einem der drei Hochhäuser. Im Laufe der Zeit präsentierte Gleich unzählige Ausstellungen in der Region sowie im In- und Ausland. Hochwertige Auszeichnungen waren zum Beispiel Kunstpreise der Orthodoxen Akademie Kreta, der Firma Lukas in Düsseldorf und FISAIC in Zakopane (Polen).

Viele seiner Kunstwerke sind im öffentlichen Raum in Lauda und Umgebung zu finden. Beispiele sind Bilder zum Taufstein in der evangelischen Friedenskirche Lauda, die Gleich zu deren 100. Geburtstag als Sieger eines Wettbewerbs 2007 geschaffen hat, sowie Arbeiten im Rathaussaal als Erinnerung an die Flutkatastrophe 1984 und eine Madonna ebenfalls im Rathaussaal.

1977 gründete Norbert Gleich den Kunstkreis Lauda-Königshofen mit, dessen Vorsitzender er bis zum Schluss rund 30 Jahre war.

Darüber hinaus stellte er seit vier Jahrzehnten in der Galerie „das auge“ des Kunstkreises bei den jeweiligen regelmäßigen Vernissagen die ausstellenden Künstler vor.

25 Jahre engagierte sich Gleich außerdem in der „FabrikGalerie“ der Firma Lauda als Berater und präsentierte in der FabrikGalerie regional und international bekannte Aussteller. Für den jährlichen Kunstkalender der „FabrikGalerie“, dessen Erlös der Initiative „Hilfe für Kinder in Not“ zu Gute kommt, schrieb er die Texte.

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Lauda-Königshofen sind über den überraschenden Tod von Norbert Gleich ebenfalls sehr traurig. Er war seit mehr als vier Jahrzehnten Mitglied der Partei. Es gelang der Stadt sehr schnell durch eine breit angelegte Willkommenskultur die Neubürger aus der Kaserne in Lauda, wozu Norbert Gleich zählte, mit ihren Familien zu integrieren. Mit ihnen kamen Menschen mit neuen Ideen, die in den örtlichen Vereinen und Parteien herzlich aufgenommen wurden und oft sehr schnell zu Führungspersönlichkeiten aufstiegen.

Neben seinem umfangreichen künstlerischen Schaffen war Norbert Gleich auch ein „politischer Mensch“. Er war 45 Jahre Mitglied im SPD-Ortsverein und als Vorstand in verschiedenen Funktionen aktiv. Obwohl die SPD gerade in den 1970er Jahren während der Nachrüstungsdebatte ein nicht ganz spannungsfreies Verhältnis zur Bundeswehr hatte, war man froh, mit Heinz Kluss, Helmut Pinkoss und Norbert Gleich Soldaten mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz im SPD-Ortsverein zu haben.

Norbert Gleich war in politischen Diskussionen zwar ein eher besonnener Mensch, aber er stritt auch für seine politischen Überzeugungen. Wie zum Beispiel in der Zeit der Nachrüstungsdebatte in Deutschland, wo sich Befürworter der Nachrüstung um Helmut Schmidt und Pazifisten um Lafontaine in der SPD relativ unversöhnlich gegenüberstanden.

Am Ende des Gedankenaustausches war vielen Mitgliedern klar, dass die SPD mit ihren Grundwerten Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Frieden für sie alle die richtige Partei war, auch wenn sie bei der Nachrüstung zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Wie viele Sozialdemokraten hielt Norbert Gleich den Pazifismus zwar für eine ehrenvolle Geisteshaltung, aber angesichts der Bedrohungen des Ost-West-Konfliktes waren es nach ihrer Überzeugung doch die demokratisch legitimierten Soldaten, die im Rahmen der Strategie des militärischen Gleichgewichts den Frieden und die Freiheit sicherten.

Der große Wunsch, zusammen mit Norbert Gleich anlässlich des 100-jährigen Bestehens des SPD-Ortsvereins eine gemeinsame Ausstellung im Rathaus in Lauda zu machen, muss nun ohne ihn umgesetzt werden. Die SPD-Lauda-Königshofen wird ihn sehr vermissen.

Leidenschaftlicher Sammler

Norbert Gleich war aber ebenso auch leidenschaftlicher Sammler von Orden und Militaria vor allem aus der Zeit von 1870 bis 1914 sowie von historischen Christbaumkugeln und Christbaumschmuck, speziell Objekte der „Weißen Welle“ aus den Jahren 1890 bis 1930 und des Gablonzer Jugendstils.

Ein Hobby, dass Gleich über 30 Jahre gemeinsam mit seiner Ehefrau Christa pflegte, ist das Sammeln von weltweit historischen Bügelgeräten. Unter den mehr als 1000 Exemplaren seiner Sammlung stammt das älteste signierte Gerät aus dem Jahr 1707. Als begeisterter Langstrecken-Wanderer nahm der Jubilar über 43 Jahre im niederländischen Nijmegen regelmäßig im Juli an dem dortigen Vier-Tage-Marsch („4 Daagse“) teil und hat dafür eine besondere Auszeichnung bekommen. Außerdem wurde Norbert Gleich für seine berufliche oder künstlerische Leistungen mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg und dem Ehrenkreuz in Gold der Bundeswehr ausgezeichnet.

Die Beisetzung von Norbert Gleich muss aufgrund der aktuellen Situation im engsten Familienkreis stattfinden. thos

